Má se Plzeň bát o opory? Toto je pět hráčů Viktorky, o které může být zájem v zahraničí

Jakub Brabec

Sparťanský odchovanec se po štacích v Belgii a Turecku vrátil v zimě roku 2019 domů. Ne však do Sparty, ale do Plzně, kde vyrostl v jednoho z lídrů sestavy. Vrátil se i do reprezentace a blýskl se kvalifikačním gólem proti Anglii. Jakub Brabec má 28 let, a tak si klidně ještě může vyzkoušet další zahraniční angažmá. Evropské kluby o něm velmi dobře ví.

Foto: Profimedia.cz