Lvíčata přišla o dva brankáře. Na Euro s náhradníky, bude jedničkou gólman Liverpoolu?

Trenér Jan Suchopárek na turnaji nevyužije hráče, kteří už patří do seniorské reprezentace. V týmu však nemá ani dva ze tří původně nominovaných gólmanů. Kteří brankáři tak na „malé“ Euro pojedou? A kdo by měl být jedničkou? Podívejte se.

Vítězslav Jaroš

Vítězslav Jaroš opustil v roce 2017 Slavii a odešel do Liverpoolu. V Anglii nabral cenné zkušenosti, působil taky v Irsku, do prvního kádru Reds se ale neprosadil. V uplynulé sezoně hostoval ve Stockportu, který hraje čtvrtou anglickou ligu, do akce se však dostal jen ve 13 zápasech. Po zranění Matěje Kováře pojede jednadvacetiletý gólman na Euro jako jednička.

Foto: Profimedia.cz