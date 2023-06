Lvíčata počítají ztráty. 5 důležitých hráčů, kteří (zřejmě) přijdou o „malé“ Euro

Filip Souček

Ještě loni odehrál 19 zápasů za Spartu. V létě se ale v kádru pražského celku neudržel a odešel do Brna. Ve Zbrojovce se měl stát jedním z lídrů, Filipa Součka však trápily zdravotní problémy. V závěru jara se dvaadvacetiletý záložník do sestavy Zbrojovky vrátil, pádu do druhé ligy už ale nezabránil. Do nominace reprezentační jednadvacítky se nevešel, zůstává mezi náhradníky.

Foto: Profimedia.cz