Lvíčata jdou do akce. O koho se česká jednadvacítka bude opírat na malém Euru?

Do světa velkého fotbalu Spáčila uvedli Votroci z Hradce Králové. V jejich dresu se velmi rychle prosadil do sestavy prvoligového A-týmu a není tak divu, že zaujal skauty celé řady velkých klubů. Z mnoha zájemců se letos v zimě rozhodl pro nabídku Plzně, která za něj údajně zaplatila přes 37 milionů korun. Na jaře ještě mladý bek zůstal v rámci hostování v Hradci, za nějž v celkem v uplynulém ročníku Chance ligy nastoupil do jednatřiceti zápasů a vstřelil tři branky.

Jenže cenovka, která se v Karabcově případě údajně pohybuje okolo pěti milionů eur, by pro německý celek mohla být příliš vysoká. Je tak možné, že Karabec opět změní dres. Vrátí se do mateřské Sparty, kde má smlouvu ještě na rok? Nebo vyrazí za další novou výzvou? V posledních dnech se objevily spekulace o zájmu španělské Valencie.

Exsparťanský středopolař z pověstí obrovského talentu v české nejvyšší soutěži debutoval již v 16 letech. Za letenský A-tým nastupoval pravidelně, zahrál si i evropské poháry, jeho potenciál však jako by se naplňoval pomaleji, než se původně čekalo. A tak se Karabec před rokem vydal hledat štěstí do Německa, kde se v rámci hostování stal posilou druholigového Hamburku. V jeho dresu odehrál celou sezonu, připsal si tři góly a sedm asistencí a výrazně tak slavnému klubu pomohl v návratu do Bundesligy.

Daniel Fila (útočník)

Je mu teprve dvaadvacet, přesto si už stihl zahrát českou nejvyšší soutěž za čtyři různé kluby a také přestoupit do zahraničí. Kariéra útočníka Daniela Fily nabrala raketový vzestup a na Euru jednadvacítek se očekává, že společně s Václavem Sejkem to bude právě on, kdo obstará důležité góly českého výběru.

Rodák z Brna v lize debutoval v barvách Zbrojovky, následoval ale přestup do Mladé Boleslavi, odkud jej však už po půlroce vykoupila pražská Slavia. Ta pro něj ale v nabitém kádru mnoho prostoru neměla, a tak jej poslala na hostování do Teplic, kde se se Fila stal klíčovým forvardem a jeho hodnota rapidně stoupla. Toho se klub z Edenu rozhodl využít a letos v únoru mladého útočníka za 4 miliony eur prodal do italské Serie A, v níž Fila na jaře v deseti zápasech dvakrát skóroval. Sestupu Benátek do druhé ligy však zabránit nedokázal.

