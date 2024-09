Luxusní zboží. 5 absolutně nejdražších německých fotbalistů všech dob

Část 1 / 6



Za špičkové německé fotbalisty se platí. A hodně. Své o tom vědí velkokluby na celém evropském kontinentě. V následujících kapitolách najdete žebříček Němců, za něž fotbalové kluby zaplatily nejvíc peněz v historii.

Pokračování 2 / 6 5. Julian Draxler (4 přestupy) – 90,5 milionu eur Útočník Julian Draxler býval považován za mimořádný fotbalový talent. Když v roce 2015 přestupoval jako dvaadvacetiletý ze Schalke 04 do Wolfsburgu, nový zaměstnavatel za něj neváhal zaplatit 43 milionů eur. O necelé dvě sezony později se stěhoval za 36 milionů eur do PSG, kde však jeho hvězda začala (hlavně vinou mnoha zranění) pomalu hasnout. Za dva a půl milionu eur byl zapůjčen v září 2022 do Benfiky Lisabon a zřejmě posledním velkým přesunem jeho kariéry se loni stal odchod do Saúdské Arábie. Tamní klub Al-Ahli za něho zaplatil pařížskému velkoklubu devět milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 4. Timo Werner (3 přestupy) – 96 milionů eur Útočník Timo Werner přestoupil v létě roku 2020 za 53 milionů eur z Lipska do Chelsea jako jeden z nejlepších střelců německé Bundesligy. To už měl za sebou velký přesun ze Stuttgartu, jemuž Lipsko poslalo v roce 2016 na účet za talentovaného mladíka 23 milionů eur. Nevyšlo to. 6 hvězd z německé Bundesligy, které po přestupu do Premier League pohořely Hned v první sezoně v dresu Blues vyhrál s týmem Ligu mistrů, ale i ti nejvěrnější a nejshovívavější fanoušci ze Stamford Bridge museli uznat, že zdaleka nenaplnil velké naděje, které do něho vkládali. Werner nastřílel v barvách Lipska 95 gólů v 165 zápasech, a v poslední sezoně před odchodem na ostrovy nasázel bundesligovým protivníkům 28 branek v 34 střetnutích. Během dvou sezon v Anglii dokázal dát v 89 utkáních ve všech soutěžích „jen“ 23 gólů. V létě roku 2022 ho Chelsea prodala zpět do Lipska, ale jen za 20 milionů eur, tedy ani ne za polovinu toho, kolik za něj jen o dva roky dříve zaplatila. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 3. André Schürrle (6 přestupů) – 99,4 milionu eur Německý útočník André Schürrle přišel na Stamford Bridge jako první posila trenéra Josého Mourinha po jeho návratu do Chelsea v létě roku 2013. Blues za něho zaplatili 22 milionů eur, ale on nikdy nenavázal na výkony, které předváděl v německé Bundeslize jako hráč Mohuče a později Leverkusenu, kam přestupoval za 14 milionů eur o dva roky dříve. Petr Čech mezi nejdražšími. 10 gólmanů, za které Chelsea zaplatila nejvíc peněz Na ostrovech vydržel pouhých 18 měsíců a nastřílel jen 14 branek v 65 zápasech ve všech soutěžích. Chelsea ho však přesto dokázala prodat se ziskem do Wolfsburgu za 32 milionů eur. Jeho posledním velkým transferem byl přesun do Dortmundu, který za něj v roce 2016 vyplatil 30 milionů eur. Kariéru ukončil ještě před třicátými narozeninami v roce 2020 jako mistr světa, anglický šampion a dvojnásobný vítěz německého poháru DFB-Pokal. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 2. Leroy Sané (2 přestupy) – 101 milionů eur Osmadvacetiletý Němec Leroy Sané je jedním z důvodů, proč bude v aktuální sezoně (opět) bojovat Bayern Mnichov o německý ligový titul a proč by nemusel být bez šancí na úspěch ani v Lize mistrů. Útočník, jehož přivedl v roce 2016 do Manchesteru City manažer Pep Guardiola za 52 milionů eur ze Schalke 04, se v létě roku 2020 vrátil za 49 milionů eur zpátky do Německa a upsal se na pět let Bayernu. Nyní kroutí v Allianz Areně pátou sezonu a je oporou mnichovského týmu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 1. Kai Havertz (2 přestupy) – 155 milionů eur Záložník či útočník Kai Havertz patří mezi hráče, jejichž tržní hodnota během angažmá v Leverkusenu vyskočila pořádně nahoru. Talentovaný Němec býval často srovnáván s Mesutem Özilem, ale toto přirovnání v řadě faktorů pokulhává. Havertz je silovým typem hráče. S výškou přes 190 centimetrů je nesmírně silný v hlavičkových situacích, je to ale také vynikající driblér a perfektní nahrávač. O jeho podpis byl na fotbalovém trhu eminentní zájem, nakonec jej umístil na smlouvu předloženou londýnskou Chelsea, která poslala v září roku 2020 do Leverkusenu rovných 80 milionů eur, a on se na Stamford Bridge upsal na pět let. Když Chelsea utrácí jako splašená. 10 nejdražších posil v historii londýnského klubu Výkony německého borce však zůstaly za očekáváním. Občas ukázal záblesky velkého talentu, někdy ale na hřišti připomínal spíše ztracené štěně. To se změnilo po loňském přesunu na Emirates Stadium. Arsenal zaplatil Cheslea za Havertze 75 milionů eur a získal v jeho osobě důležitý pilíř týmu. Pětadvacetiletý borec patří k nejkreativnějším fotbalistům v anglické Premier League. Foto: Profimedia.cz