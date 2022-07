Luis Suárez: Mohl jsem z Liverpoolu odejít do Madridu, ale mým snem byla Barcelona

V rozhovoru v televizním pořadu „El Partido de las 12“ se Luis Suárez mimo jiné svěřil, že jednou z přestupních variant po mistrovství světa v Brazílii byl odchod do Realu Madrid a že nejhorším momentem v jeho kariéře bylo kousnutí italského obránce Chielliniho.

„Cítím, že jsem tím podvedl mnoho lidí – sebe samého, spoluhráče, svou zemi, vlastní ženu a děti. Na druhou stranu nesl část viny na incidentu i Chiellini. Byl jsem v šoku z trestu, který mi za konflikt FIFA uložila. Nechtěl jsem nikoho zabít, ale jednalo se se mnou jako se zločincem,“ uvedl jihoamerický hříšník.

Uruguayský ostrostřelec vyzdvihl v interview také kvality Lionela Messiho. A to nejen ty fotbalové. „Upřímně řečeno, za tu dobu, co jsem byl v Barceloně, mi kromě toho, že je špičkový hráč, také ukázal, že umí být skvělým společníkem,“ prohlásil Suárez.

Zatímco v Liverpoolu, odkud do Španělska zamířil, byl největší superhvězdou, v Barceloně se o slávu musel dělit s jinými superhvězdami. „Byla to pro mě úleva, protože v týmech, v nichž jsem hrál dříve, jsem cítil obrovskou zodpovědnost a když se něco nepovedlo, obviňoval jsem se, že je to moje vina. V Barce to bylo jednodušší, měl jsem kolem sebe řadu vynikajících hráčů, takže jsem cítil menší odpovědnost a lépe se mi dýchalo,“ svěřil se borec, který v roce 2020 odešel z Camp Nou do Atlétika Madrid, protože nový trenér Ronald Koeman o jeho služby neměl zájem.

