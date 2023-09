Loučení s veterány. Tři zkušení hráči, kteří v létě odešli z Baníku

V Baníku toho zažil opravdu hodně. V roce 2004 získal s týmem titul, po kterém odešel chytat na Ukrajinu. Do Ostravy se vrátil v průběhu ročníku 2017/18 po nevydařeném půlroce ve Slavii a v Baníku se stal ihned zase oporou. Dlouhá léta byl neotřesitelnou jedničkou a na ruku navlékl i kapitánskou pásku. V kubu měl platnou smlouvu, v květnu se ale dozvěděl, že v Baníku končí. Nové angažmá si jednačtyřicetiletý veterán zatím nenašel, ukončí kariéru?

Pokračování 3 / 4

Jiří Fleišman

V říjnu mu bude 39 let, díky svému fyzickému fondu ale mladším hravě stačí. Ještě v minulé sezoně hrál Jiří Fleišman za Baník pravidelně a patřil k oporám týmu. Letos se ale v lize na plac ještě nedostal a ve středu odešel do nedaleké Karviné, která jej získala na hostování. Do Baníku přišel zkušený krajní bek v průběhu sezony 2017/18 z Liberce.

Foto: Profimedia.cz