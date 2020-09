Loni hráli v NHL, teď jsou v extralize. Podívejte se, která esa se vrátila domů

V NHL finišují boje o Stanley Cup, ovšem kdy začne další ročník, to v tuto chvíli nikdo neví. Zámořské kluby proto pustily některé své hráče do Evropy, z čehož těží i Tipsport extraliga. Jména šesti českých hokejistů, kteří si v uplynulém ročníku zahráli v NHL a teď jsou zpátky doma, najdete v následujících kapitolách.

Dvaadvacetiletý bek si odbyl premiéru v NHL v sezoně 2018/19, kdy odehrál pět zápasů za New York Rangers. V uplynulém ročníku přidal dalších 28 startů a připsal si pět asistencí. Teď bude hrát za Kometu, kde už dříve extraligu okusil.

Pořádné eso ulovili v Hradci Králové, kam přišel Filip Hronek. Dvaadvacetiletý obránce, který je považován za nejlepšího českého beka v NHL, by měl Mountfieldu hodně pomoct. V uplynulém ročníku NHL posbíral v barvách Detroitu 31 (9+22) bodů.

Do NHL v minulém ročníku premiérově nakoukl taky David Kaše, který odehrál šest zápasů za Philadelphii a vstřelil i svůj první gól. Třiadvacetiletý útočník si extraligu dříve zahrál v chomutovských barvách, teď ale působí v Karlových Varech.

Martin Kaut (Dynamo Pardubice)

V extralize se nakonec objeví také Martin Kaut, jenž se po dvou letech vrátil do Pardubic. Dvacetiletý útočník v uplynulém ročníku odehrál devět zápasů za Colorado, které mu v příští sezoně chce dát ještě více prostoru. I proto vedení Avalanche nechtělo Kauta do Pardubic pustit, vedení Dynama jeho přesun ale nakonec dotáhlo do zdárného konce.

Foto: Profimedia.cz