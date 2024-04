Londýnská liga. Jak by teď vypadala tabulka Premier League, kdyby ji hrály jen kluby z hlavního města?

Jak by vypadal současný ročník Premier League, kdyby ji hrály jen kluby z hlavního města Spojeného království? Soutěž by se mohla nazývat například „Londýnská liga“ a její aktuální tabulka, v níž by byly započteny pouze výsledky vzájemných utkání těchto celků, by měla nyní (před večerním soubojem Chelsea s Arsenalem) tuto podobu:

Pořadí Klub Z V R P Skóre Body 1. Arsenal 10 5 3 2 22:11 18 2. Chelsea 9 5 2 2 17:12 17 3. Tottenham Hotspur 10 4 3 3 17:18 15 4. Fulham 10 4 2 4 14:11 14 5. West Ham United 11 4 2 5 17:27 14 6. Brentford 11 3 3 5 19:20 12 7. Crystal Palace 10 2 2 6 13:20 8