Lingr zraje pro reprezentaci, Hovorka je král. 5 hráčů Slavie, kteří řídili výhru nad Spartou

Slavia měla Spartě co vracet. Sešívaní však náročný úkol zvládli a nedělní derby bylo jasně v jejich režii. Domácí odehráli velmi dobrý zápas a slaví zasloužené vítězství. Jména pěti hráčů Slavie, které lze označit za krále derby, najdete v následujících kapitolách.

Během podzimu se ve slávistické bráně zabydlel Aleš Mandous, jenž vytlačil Ondřeje Koláře mezi náhradníky. Kolář ale tvrdě maká dál, trenéři sešívaného týmu na něj pějí slova chvály, a tak mu v derby dali šanci. Na jaře byl v akci teprve podruhé, opět ale vychytal čisté konto. Moc práce neměl, působil však ohromně klidně i jistě a co měl, to pochytal. Stane se znovu jedničkou?

Pokud někdo ze Slavie může v létě odejít vstříc lukrativnímu zahraničnímu angažmá, pak je to právě on. Alexander Bah odehrál proti Spartě další parádní partii a znovu patřil k nejlepším hráčům na hřišti. Pravý bek z Dánska jednou skvěle našel Sora a poté zase Lingra, který otevřel skóre.

David Jurásek

Ligu začal hrát až v této sezoně, první starty sbíral v Mladé Boleslavi a už v zimě se přesunul do Slavie. Jan Bořil je dlouhodobě zraněný, Oscar byl v úvodu jara mimo hru kvůli karetnímu trestu, a tak David Jurásek šel rovnou do akce. Jednadvacetiletý bek se však nezalekl a rychle se stal jednou z opor. V derby vymazal hostujícího Lukáše Haraslína, sám pálil do tyče a pak ještě parádně vyslal Stanislava Tecla.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia