Ligový kanonýr z Olomouce. Podívejte se, kterými kluby prošel Jan Kliment

Část 1 / 5



Kliment přišel v létě do Olomouce, ve které nazul střelecké kopačky. V posledních dvou zápasech dal čtyři góly, celkem se letos trefil už sedmkrát a hlásí se o návrat do reprezentace, za kterou už dříve několik zápasů odehrál. Pro nejlepšího střelce „malého“ EURA z roku 2015 se jedná už o čtvrté ligové angažmá, zároveň prošel několika kluby v zahraničí. Kde už Kliment hrál? Podívejte se.

Pokračování 2 / 5 Jihlava Kliment je odchovancem Jihlavy. Do prvního týmu jej poprvé vytáhl Roman Pivarník, ligovou premiéru si pak odbyl v ročníku v ročníku 2012/13, kdy si připsal devět zápasů a vstřelil i první gól. Naposledy si za Vysočinu zahrál na jaře roku 2015. Následně zazářil na EURU jednadvacítek, blýskl se hattrickem proti Srbsku a poté odešel do Německa. Foto: Petr Lemberk / MAFRA / Profimedia

Pokračování 3 / 5 Slovácko Z Jihlavy Kliment zamířil do ciziny. Zpátky domů se vrátil v lednu roku 2020, kdy si plácl se Slováckem. Na jaře zasáhl jen do tří zápasů, v dalším ročníku byl ale v ráži a mezi střelce se zapsal desetkrát. Pak se vydal opět do zahraničí. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Pokračování 4 / 5 Plzeň Ze Slovácka Kliment přestoupil do Polska. Tam ale vydržel jen rok a v létě 2022 posílil Plzeň, která hledala náhrada za Jeana-Davida Beauguela. Ve Viktorce začal dobře, týmu pomohl k postupu do Ligy mistrů, jenže pak jej začaly trápit zdravotní problémy. V ročníku 2022/23 odehrál za Viktorku v lize dvanáct zápasů, loni jich přidal 22. Dal dva góly, neměl ale pevné místo v sestavě, a tak v létě zamířil do Olomouce. V té zatím září. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 5 Zahraničí Jan Kliment má za sebou i několik zahraničních štací. Poprvé se vydal do ciziny v roce 2015, kdy podepsal čtyřletý kontrakt se Stuttgartem. V Bundeslize si ale během roku připsal jen osm startů a jeden gól. Po roce přestoupil do dánského Brøndby, kde ožil. Dával góly, dostal se i do reprezentace. Na jaře roku 2018 se ale vážně zranil a na dlouhou dobu vypadl ze hry. Po zranění se pokoušel o restart v druholigovém týmu Stuttgartu a pak zamířil do Slovácka. Z toho se pak vydal do Wisly Krakov, se kterou podepsal smlouvu na tři roky. V Ekstraklase zasáhl do 22 zápasů, dal dva góly, Wisla ale spadla z nejvyšší soutěže a Kliment zamířil do Plzně. Foto: Profimedia.cz