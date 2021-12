Ligový hit Fortune Bassey. 4 kluby, do kterých by v zimě mohl zamířit kanonýr z Nigérie

Slavia Praha

Nejvážnějším zájemcem o zisk Basseyho služeb je Slavia, která, zdá se, nigerijského útočníka taky nakonec přivede. Sešívaní navázali s Dynamem spolupráci a o to více by měla být jeho cesta do Edenu snadnější. Společně s ním by mohl odejít z jihu Čech do Prahy ukrajinský stoper Maksym Taloverov.

Foto: Stanislav Heloňa / MAFRA / Profimedia