Ligové komety. 6 hráčů, kteří se v této sezoně přihlásili o lukrativní angažmá

Parádní sezonu hraje třeba Adam Hložek, u něj se to ale čekalo. Šest jiných fotbalistů však letos září tak trochu nečekaně. Vynese jim to posun v kariéře? Jména letošních ligových objevů najdete v následujících kapitolách.

Baník v zimě přišel o Yiru Sora, kterého koupila Slavia. Ta přitom údajně kroužila taky okolo další zahraniční hvězdy ostravského celku. Hodně nahlas o sobě dává vědět třiadvacetiletý forvard Ladislav Almási, který do Baníku přišel v létě za 11,5 milionů korun. Sázka na něj se Ostravanům vyplatila, Almási letos dal už 16 branek a dostal se i do slovenské reprezentace. Udrží jej v Baníku?

Devatenáctiletý Kryštof Daněk je hodně žhavým zbožím. Mladý ofenzivní záložník, jenž má na kontě 55 ligových startů, pět branek a čtyři asistence, se totiž dostal jak na radar Slavia, která ho lákala už dříve, tak i Sparty. Dá se čekat, že v létě Sigmu opustí a odejde do Prahy. Zbývá vyřešit, do kterého klubu to bude.

Jan Mejdr (Hradec Králové)

Stejně jako Vlkanova patří k lídrům Hradce Králové. Jan Mejdr sice hraje svou první ligovou sezonu, počíná si ale jako zkušený mazák. Šestadvacetiletý pravý bek dal letos jeden gól, připsal si sedm asistencí a už stihl zaujmout elitní ligové kluby. Slavii by se mohl hodit v případě, že by z Edenu odešel Alexander Bah. Ve Spartě by se pak klidně mohl postavit do základní sestavy.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia