Ligové komety. 5 fotbalistů z české nejvyšší soutěže, jejichž tržní cena od 1. července 2023 vylétla nejvíc nahoru

5. Rafiu Durosinmi (Viktoria Plzeň) – plus 4,3 milionu eur

V Karviné mají velmi dobrý čich na talentované africké fotbalisty. Do slezského klubu jich zamířilo už několik, aby se z nich brzy staly cíle pro bohatší ligovou konkurenci. Jedním z těchto případů byl také nigerijský útočník Rafiu Durosinmi. V sezoně 2021/22 odehrál za Karvinou 19 utkání a nastřílel v nich tři branky, což vzbudilo zájem pražské Slavie či Plzně, kam se nakonec loni v lednu talentovaný mladík přesunul na hostování, jež se v létě změnilo v přestup. Aktuálně jednavacetiletý forvard podepsal na západě Čech smlouvu do roku 2026 a ukazuje, že je nesmírně perspektivním hráčem. Než si na konci října vážně poranil koleno, zasáhl do jedenácti ligových zápasů, nastřílel šest branek a k nim zaznamenal pět asistencí. Jeho současnou hodnotu vyčísluje portál Transfermarkt na pět milionů eur, což je o 4,3 milionu eur více, než byla jeho cen