Ligové hvězdy zpátky v akci. Toto je 5 známých fotbalistů, kteří nyní bojují ve hře FIFA Petr Sobol Fotbalová Fortuna liga minimálně do června stojí, někteří ligoví fotbalisté se ale rozhodně nenudí. Paří totiž hru FIFA 20. 6 FOTOGRAFIÍ zobrazit galerii 123456 Poté, co se kvůli koronaviru zastavilo dění ve Fortuna lize, vznikla Datart e:LIGA, která je oficiální českou ligovou soutěží ve fotbalové hře FIFA. Zapojilo se do ní celkem dvanáct fotbalistů z ligových klubů a jména pěti nejznámějších z nich najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz Vít Beneš Bývalý stoper Kladna či Jablonce dříve býval na radaru Sparty. Působil taky v Maďarsku a od sezony 2018/19 je v Olomouci, kde nyní nosí dokonce kapitánskou pásku. Teď jednatřicetiletý Vít Beneš zápolí ve hře FIFA. Foto: Beranek / CNC / Profimedia Jan Kopic Turnaj ve hře FIFA hraje také Jan Kopic, který zastupuje Plzeň. Devětadvacetiletý reprezentační záložník je ve Viktorce už od roku 2015 a stále patří ke klíčovým hráčům západočeského týmu. V letošním ročníku dal už šest branek. Foto: Ladislav Němec / MAFRA / Profimedia Jan Matoušek Čtrnáct zápasů, šest branek a tři asistence. Taková je letošní bilance jednadvacetiletého Jana Matouška, který patří ke klíčovým hráčům Jablonce. Patří však Slavii, kde by se měl v létě pokusit zabojovat o místo v týmu. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia Lukáš Provod Vedoucí Slavii zastupuje Lukáš Provod, který je v Edenu od podzimu. Třiadvacetiletý univerzál, který může nastoupit na několika postech v záloze, dosud za sešívané odehrál devět ligových zápasů a dal v nich jeden gól. Na jaře byl třikrát v základní sestavě. Foto: Profimedia.cz Matouš Trmal Jednadvacetiletý gólman Slovácka v letošních 23 startech dostal jen 24 branek a vychytal už deset čistých kont. Hodně nahlas se spekuluje o tom, že v létě nahradí ve Spartě Florina Nitu a na Letné vytvoří duo s dalším bývalým brankářem Slovácka Milanem Hečou. Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia 123456 Další článek Sledujte SportRevue na Facebooku

