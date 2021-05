Liga plná „kanárků“. 7 Brazilců, kteří tančí fotbalovou sambu ve Fortuna lize

Víc času na hřišti dostal poté, co byl v únoru 2020 uvolněn na hostování do Pardubic, kterým pomohl vykopat postup do Fortuna ligy a nyní patří k oporám mužstva. V šestadvaceti zápasech aktuální sezony zaznamenal tři góly a jednu nahrávku. Na konci června mu skončí hostování. V Mladé Boleslavi má podepsanou smlouvu ještě na příští ročník.

Rafael Tavares (MFK Karviná)

Stejně jako v případě řady jeho krajanů se také Rafael Tavares dostal do české ligy oklikou přes slovenskou soutěž, kde byl od roku 2018 na hostování v Trnavě. Když se loni v létě vrátil do mateřského klubu Capivariano, ozvali se mu zástupci Karviné a dvacetiletého útočníka si „pronajali“ až do konce sezony. Vypadá to, že skauti slezského klubu měli dobrý odhad a čich. Tavares do karvinského celku zapadl a i když nepatří stabilně do základní jedenáctky, v 16 zápasech, do kterých zasáhl, zaznamenal tři branky.

Foto: Profimedia.cz