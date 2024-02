Liga plná „běhajících ranců peněz“. Toto jsou 4 nejdražší fotbalisté v holandské Eredivisie

Feyenoord fotbalisty umí vychovávat i dobře prodávat. Jedním z mladých odchovanců, na kterém může rotterdamský klub brzy pořádně vydělat, je třiadvacetiletý obránce Lutsharel Geetruida. Člen všech mládežnických reprezentačních výběrů Oranjes už má na kontě také šest střetnutí v seniorském národním týmu a jeho tržní hodnota letí rychle nahoru. Ještě v listopadu roku 2022 činila 12 milionů eur, dnes je trojnásobně vyšší. Loni v létě se o jeho podpis čile zajímaly německé kluby, především Lipsko a Bayern Mnichov, ale zatím zůstává věrný Rotterdamu. To by se ale v létě mohlo změnit. Smlouvu s Feyenoordem má podepsanou do roku 2025.

1. Santiago Giménez (Feyenoord Rotterdam) – 50 milionů eur

Ofenzivní zabiják. Tak by mohla znít v aktuální sezoně přezdívka mexického ptočníka Santiaga Giméneze. Dvaadvacetiletý borec je k nezastavení a v 19 ligových utkáních už nasázel 19 branek a na další čtyři přihrál. V Holandsku působí druhým rokem a patří k největším hvězdám soutěže. O tom, že jde o velmi žádané fotbalové zboží, svědčí počet uchazečů o jeho podpis. Loni mu nadbíhali skauti Interu Milán a Arsenalu, v lednovém přestupní období se ho snažili získat do Tottenhamu a West Hamu United. Zatím zůstává v Nizozemí, ale v létě by mohl za pořádný balík zamířit do některého velkoklubu. Za méně než 50 milionů eur to ale určitě nebude.

