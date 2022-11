Liga mistrů odhalila plzeňské limity. 5 klíčových hráčů Viktorky, kteří v Evropě selhali

Bylo velkým úspěchem, když se Viktorka dostala do skupiny Ligy mistrů. Poté, co vyfasovala Bayern, Inter a Barcelonu, bylo ale jasné, že ji čeká těžká práce. Plzeň nakonec všech šest zápasů prohrála a schytala řadu výprasků. Soutěž odhalila plzeňské limity. A v dobré formě nezastihla ani pět jinak klíčových hráčů západočeského týmu. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Na ligové scéně předvádí dobré výkony, které ho vynesly až do reprezentace. Za národní tým Milan Havel odehrál už několik důležitých zápasů, ani jeden mu ale příliš nevyšel. A podobně si počínal i na půdě Ligy mistrů. Hodně chyboval, hře Viktorky příliš nepomohl, i když měl patřit k oporám.

Luděk Pernica

To, co stačí na ligu, je na konkurenci s nejlepšími evropskými celky málo. Luděk Pernica odehrál po boku parťáka Hejdy většinu minut, ani on si ale se světovými esy soupeřů mnohdy nevěděl rady. U řady branek neměl úplně čisté svědomí.

