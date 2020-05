Lídři s lvíčkem na prsou. Připomeňte si 7 posledních kapitánů české fotbalové reprezentace

Velké ztráty. 4 zahraniční hvězdy extraligy, které jsou na odchodu do ciziny Letošní extraligová sezona skončila kvůli koronaviru předčasně, to ale neznamená, že by se ruch v hokejových klubech zastavil úplně. Naopak, všichni už ladí skladby svých týmů na příští ročník. |