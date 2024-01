Lídři historických statistik. 6 Čechů, kteří jsou klubovými rekordmany v NHL

Brankář Tomáš Vokoun strávil na Floridě jen čtyři sezony, ale během této doby se nesmazatelně zapsal do klubové historie. Aktuálně je nejlepším gólmanem podle procentuální úspěšnosti zákroků i průměru inkasovaných branek za zápas. V prvním případě nechává za svými zády na druhém místě Roberta Luonga, v tom druhém má v těsném závěsu za sebou Johna Vanbiesbroucka.

Útočník Radek Dvořák je vůbec nejlepším Čechem v historii NHL podle počtu branek nastřílených v oslabení. Během 1260 zápasů v základní části soutěže dal takových gólů čtyřiadvacet. Šestnáctkrát to dokázal v dresu Floridy Panthers, což je klubový rekord a ještě jím zřejmě nějaký čas zůstane, protože nejblíže z aktivních hráčů je k němu Aleksander Barkov, který má na kontě o čtyři trefy v oslabení méně.

Buffalo Sabres

Dominik Hašek

(nejvyšší procentuální úspěšnost zákroků: 92,6 %)

(nejnižší průměr inkasovaných branek na zápas: 2,22)

(nejvíc vychytaných zápasů bez inkasované branky: 55)

Není to náhoda, že byl brankář Dominik Hašek před pár lety uveden Síně slávy NHL. Zanechal totiž za sebou v elitní zámořské soutěži velice výraznou stopu. V Buffalu, kde strávil devět let kariéry, by o tom mohli povídat.

Dominator drží řadu klubových rekordů. Těmi nejvýznamnějšími jsou nejvyšší procentuální úspěšnost zákroků, nejnižší průměr inkasovaných gólů na utkání a počet utkání s čistým kontem. Především v této statistice Hašana asi dlouho nikdo nepředhoní – druhý Ryan Miller se na českou legendu dívá s 28 vychytanými nulami z obrovského odstupu…

