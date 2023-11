Lídři a tahouni. Nejproduktivnější hráči z každého týmu po polovině základní části Fortuna ligy

Každý celek ve Fortuna lize má svého tahouna, lídra či hvězdu. Po odehrání 15 kol jsme vybrali nejproduktivnější borce z jednotlivých celků. Jak na tom jsou, na to odpovídají následující kapitoly.

16. FK Pardubice: Kryštof Daněk – 3 body (3+0) Záložník Kryštof Daněk se na prvoligovém pažitu objevil už v ročníku 2019/20, když mu bylo teprve sedmnáct let. V dresu Sigmy Olomouc odehrál tři utkání a zaznamenal jednu asistenci. Od další sezony už dostával o hodně větší prostor. V sezoně 2021/22 naskočil do 29 ligových zápasů a vstřelil dvě branky, načež si vysloužil přestup do Sparty. V premiérovém ročníku odehrál na Letné 27 utkání – zpočátku býval členem základní sestavy, ale později už chodil na hřiště jen z lavičky. Skvělé nákupy i vyhozené miliony. 13 nejdražších hráčů, které do Sparty přivedl Tomáš Rosický Protože se v létě nevešel do kádru kouče Briana Priskeho, byl zapůjčen do Pardubic, jimž by měl pomoci se záchranou mezi elitou. Zatím je nejlepším střelcem a nejproduktivnějším hráčem mužstva. Foto: Profimedia.cz

15. FK Teplice: Daniel Fila – 3 body (2+1) Útočníkovi Danielu Filovi je teprve 21 let, ale na kontě má už poměrně bohaté ligové zkušenosti. V sezoně 2020/21 si odbyl debut v nejvyšší soutěži v dresu Brna a odehrál během ní 21 utkání. V dalším ročníku už byl plnoprávným hráčem Mladé Boleslavi, za niž zvládl 20 ligových zápasů, nastřílel čtyři branky a vysloužil si přestup do Edenu. 5 útočníků, za které Slavia zaplatila víc než milion eur. Ne všichni za ty prachy stáli V barvách Slavie však dosud v lize nastoupil jen do 14 utkání. Na začátku loňského září byl uvolněn na hostování do Teplic, kde nyní tráví už druhou sezonu. V Edenu s ním ale zřejmě počítají, protože s ním poměrně nedávno prodloužili kontrakt do roku 2026. V Teplicích se v aktuálním ročníku podílel na třech gólech – dva vstřelil a na jeden nahrál. Stejnou bilanci mají také Daniel Trubač a Tadeáš Vachoušek, Filovi k tomu však stačilo odehrát nejméně utkání (10). Foto: Profimedia.cz

14. FK Jablonec: David Štěpánek – 4 body (1+3) O trápení Jablonce v aktuální sezoně Fortuna ligy jasně vypovídá fakt, že nejproduktivnějším hráčem dvanáctého celku tabulky je obránce David Štěpánek. A to stačil šestadvacetiletý zadák odehrát jen sedm utkání, ve kterých dal gól a na další tři nahrál spoluhráčům. Až za ním je v klubovém bodování útočník Jan Chramosta. „Dědkové" v akci. 6 nejstarších fotbalistů, kteří nastoupili v elitní české fotbalové soutěži Štěpánek se poprvé objevil v nejvyšší soutěži v sezoně 2014/15, kdy naskočil na jedenáct minut na hřiště v dresu Jihlavy. Na Vysočině pak působil až do ledna 2019, kdy přestoupil na sever Čech. Aktuálně má na kontě 97 ligových utkání, dva góly a pět asistencí. Foto: Profimedia.cz

13. Dynamo České Budějovice: Jakub Hora – 4 body (3+1) Dvaatřicetiletý Jakub Hora má už pěkně bohatý fotbalový životopis. Prvoligovou kariéru odstartoval ve Slavii, v níž hostoval z Baníku Most, a následně se upsal Plzni. Na západě Čech pomohl v roce 2013 k mistrovskému titulu, ale jinak během čtyř let putoval z hostování na hostování. V roce 2015 zakotvil v Teplicích, kde strávil nejdelší část kariéry. Severočeši mu však „dopřáli" třikrát hostování – ve Slavii, v lotyšské Rize a v polském Bielsku-Biala. V roce 2021 se přesunul do Českých Budějovic, kde má podepsanou smlouvu do konce aktuální sezony. 3 hráči, kteří v aktuální sezoně Fortuna ligy kopali aspoň dvě penalty. Jen jeden byl stoprocentně úspěšný Z někdejšího mládežnického reprezentanta se stal na jihu Čech nepostradatelný hráč. Nastupuje pravidelně v základní sestavě a stal se z něho specialista na pokutové kopy. V 11 zápasech, do kterých v ročníku 2023/24 nastoupil, kopal už tři a všechny proměnil. Střelba gólů ale není jeho primární náplní práce. Je to především kreativní středopolař, který vytváří spoustu šancí pro spoluhráče. Foto: Profimedia.cz

12. Hradec Králové: Václav Pilař – 5 bodů (2+3) Václav Pilař byl na začátku veleúspěšné plzeňské éry. Na západ Čech přišel z Hradce Králové a v dresu Viktorky se ihned zařadil mezi opory. Někdejší reprezentant, který pomohl v roce 2015 k mistrovskému titulu, je i v 35 letech stále platným hráčem. Klub opustil po necelých čtyřech letech v rozehrané sezoně 2017/18 a zamířil do Liberce, přesto se alespoň malou měrou podepsal jedním gólem i pod tehdejší zlato. 5 českých fotbalistů z Eura 2012, kteří to mohli dotáhnout dál. Chtěl je Real i Juventus Přes další angažmá v Olomouci a Jablonci se na západ Čech vrátil a upsal se klubu do konce sezony. V létě ale zamířil zpět do Hradce Králové, kde zřejmě završí kariéru. Ve 13 ligových zápasech dal dvě branky a k nim přidal tři asistence. Foto: Profimedia.cz

11. Bohemians Praha 1905: Jan Kovařík – 5 bodů (2+3) Jan Kovařík přišel v roce 2013 za 16 milionů korun z Jablonce do Plzně a v klubu tohoto obchodu asi nikdy nelitovali. Západočechům totiž pomohl ke čtyřem ligovým titulům. Celkem jich ale získal pět, protože v roce 2009 se radoval z prvenství v lize ještě v dresu Slavie. Králové mezi mistry. 21 fotbalistů, kteří získali alespoň 5 českých ligových titulů V létě mu bylo 35 let a celou profesionální kariéru odehrál v české nejvyšší soutěži. Nyní je čtvrtým rokem hráčem Bohemians 1905 a na podzim nastoupil do dvanácti utkání, v nichž dal dvě branky a k nim přidal tři asistence, což z něho dělá nejproduktivnějšího hráče mužstva. Celkem má v nejvyšší soutěži na kontě už 361 zápasů a 39 gólů. Foto: Profimedia.cz

10. 1. FC Slovácko: Marek Havlík - 5 bodů (5+0) Odchovanec kroměřížského fotbalu Marek Havlík se v roce 2013 přesunul z Hané na Slovácko a od té doby až dodnes hájí barvy uherskohradišťského klubu. Osmadvacetiletý záložník odehrál už 302 ligových zápasů a jeho start v nejvyšší soutěži byl impozantní. V sezoně 2012/13 zvládl jediné střetnutí, ale od dalšího ročníku už sbíral starty mezi elitou pravidelně. Padesátý ligový zápas odehrál, když mu bylo dvacet let, jeden měsíc a 14 dní, na stovce byl už o necelé dva roky později a je pátým nejmladším hráčem, který tuto metu pokořil. Na hranici dvou stovek zápasů se pak dostal jako absolutně nejmladší hráč v dějinách ligy. Foto: Profimedia.cz

9. FC Zlín: Antonín Fantiš – 6 bodů (2+4) Už v roce 2008 byl zařazen Antonín Fantiš do kádru fotbalové Příbrami, o dva roky později odešel velký talent do Ostravy. Rychlonohý útočník nebo ofenzivní záložník, který trénoval v Celtiku Glasgow, měl našlápnuto k zajímavé kariéře. Mohli jít ve stopách Pavla Nedvěda. 11 Čechů, které chtěl v minulosti získat Juventus Turín V Baníku patřil mezi opory a věděly o něm také zahraniční kluby. V roce 2014 ho ulovil do kádru Jablonec, odkud zamířil na hostování do Zlína, které se v létě roku 2016 změnilo v přestup. V létě 2018 se do Příbrami opět vrátil, ale tím pendlování mezi oběma kluby neskončilo. Od července následujícího roku je opět hráčem Zlína, v jehož dresu pokořil metu tří set odehraných utkání v nejvyšší soutěži. V aktuální sezoně je v dresu trápících se ševců nejproduktivnějším hráčem – na kontě má dvě branky a čtyři asistence. Foto: Profimedia.cz

8. MFK Karviná: Lukáš Budínský – 6 bodů (3+3) Záložník Lukáš Budínský je ostříleným ligovým matadorem. V nejvyšší soutěži se epizodně objevil v sezoně 2010/11, od té další už ale stabilně patřil do sestavy pražské Bohemky, odkud se v roce 2014 přestěhoval do Karviné. Ve slezském klubu pobyl pět let, načež se přes angažmá v Mladé Boleslavi a Baníku Ostrava vrátil opět do hornického města u polských hranic. Bývalá jednička Sparty i posily z Baníku. 5 zkušených hráčů, které v létě přivedla Karviná Úkolem zkušeného fotbalisty, který má na kontě i jeden reprezentační start, je pomoci Karviné se záchranou v nejvyšší soutěži. Zatím pro to dělá všechno, co je v jeho silách. Ve dvanácti zápasech dal tři góly a přidal k nim tři asistence. Jednou byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání. Foto: Profimedia.cz

7. Sigma Olomouc: Lukáš Juliš – 6 bodů (6+0) Útočník Lukáš Juliš debutoval v prvním týmu Sparty v sezoně 2013/14. Odehrál pět utkání, dal jednu branku a zasloužil se o zisk mistrovského titulu. O své místo v kádru ale musel stále tvrdě bojovat, trápily ho zdravotní problémy a z Letné dvakrát odešel na hostování. Na jaře 2020 působil v Olomouci, kde nabral parádní formu a tu si přenesl po návratu i do Prahy. Naneštěstí pro Spartu však kvůli zdravotním patáliím odehrál v ročníku 2021/22 jen tři ligová utkání a na podzim toho minulého se objevil jen v osmi zápasech. Dal gól na hřišti Mladé Boleslavi a přispěl k výhře Letenských 3:1. V klubu měl smlouvu do konce sezony, ale uprostřed ledna zamířil do druhé španělské ligy a posílil celek Ibizy. 14 nejmladších českých střelců v historii Evropské ligy. Většina z nich pálila za Spartu Po návratu už s ním na Letné nepočítali a on zadarmo odešel do Olomouce, kde se mu v minulosti tak dařilo. A byla to zřejmě dobrá volba. Na Hané opět září – ve 13 zápasech nastřílel šest branek a je druhým nejlepším střelcem ligy. Ve čtyřech střetnutích, do nichž nastoupil, byl oceněn jako nejlepší hráč. Na Andrově stadionu má podepsaný kontrakt do roku 2025. Foto: Profimedia.cz

6. Slavia Praha: Václav Jurečka – 7 bodů (5+2) Útočník Václav Jurečka se poprvé objevil v nejvyšší české lize v sezoně 2018/19, kdy hájil barvy Opavy. V průběhu dalšího ročníku se přestěhoval do Slovácka

Pokračování 13 / 17 5. Baník Ostrava: Ewerton – 7 bodů (5+2) Na trase mezi Mladou Boleslaví a Prahou je v poslední době poměrně živo. Jedním z hráčů, který zamířil z města automobilů do Edenu je také Brazilec Ewerton. V české lize se objevil už v sezoně 2018/19, kdy odehrál první tři utkání v mladoboleslavském dresu. Pořádně na sebe ale upozornil až v ročníku 2020/21, který strávil v Pardubicích a nesmírně se mu povedl. Cizinci opouští Eden. 3 zahraniční fotbalisté, kteří v létě odešli ze Slavie Po návratu do Mladé Boleslavi se jeho talent rozzářil naplno, načež ho ulovila Slavia a on se Pražanům upsal do roku 2025. Jenže v nabitém kádru si místo v sešívené sestavě nevybojoval a letos v létě se přesunul na hostování do Baníku. V Ostravě chytil druhý dech a dokazuje, že talent z něho nevyprchal. S pěti góly a dvěma asistencemi je nejproduktivnějším hráčem mužstva. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 17 4. Slovan Liberec: Ľubomír Tupta – 8 bodů (4+4) V 25 letech je fotbalový životopis slovenského útočníka Ľubomíra Tupty pěkně bohatý. Odchovanec Prešova se ještě jako teenager vypravil do Itálie, kde byl pět let hráčem Verony. Hellas ho však pravidelně expedoval na hostování – zahrál si v Ascoli, v Sionu a v sezoně 2021/22 byl zapůjčen do Liberce, kde na sebe upozornil velmi povedenými výkony. Loni v září se upsal jako volný hráč dalšímu italskému klubu, ale Pescara ho po podzimní části sezony poslala hostovat opět do Liberce. Na severu Čech během jarní části ligového ročníku zářil a v 17 zápasech se blýskl šesti brankami. Na začátku prázdnin podepsal se Slovanem smlouvu. Slovan lovil cizince. 3 zahraniční hráči, kteří v zimě přišli do Liberce V aktuální sezoně odehrál všech 15 zápasů a na konto si připsal čtyři góly a stejný počet asistencí. Nikdo v lize nemá ve statistikách tolik střel na branku jako on (16). Pětkrát si odnesl ocenění pro nejlepšího hráče utkání. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 17 3. Mladá Boleslav: Vasil Kušej – 10 bodů (6+4) Mladá Boleslav je štikou aktuálního ligového ročníku a zásluhu na tom má také třiadvacetiletý útočník Vasil Kušej. Do klubu přišel letos v zimě z Prostějova a vypadá to, že jeho přestup byl trefou do černého. Ještě na jaře minulé sezony nastřílel v 16 zápasech čtyři góly, v podzimní části současného ročníku už má na kontě šest přesných tref po odehrání dvanácti utkání - a k tomu ještě čtyři asistence. V Boleslavi má podepsaný kontrakt do roku 2025. Od přestupu z Moravy se jeho tržní cena zvedla na dvojnásobek a může ještě hodně vyrůst. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 16 / 17 2. Sparta Praha: Lukáš Haraslín – 10 bodů (7+3) Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín měl před dvěma lety vyřešit problémy na levé straně sparťanské sestavy, přišel na Letnou na hostování z Itálie a následně do pražského klubu přestoupil za půldruhého milionu eur. Stal se významnou postavou kádru a podílel se na zisku mistrovského titulu. V aktuální sezoně se mu mimořádně daří. Nastoupil do 11 ligových utkání a zaznamenal v nich deset bodů za sedm branek a tři asistence. Po polovině základní části soutěže je v čele tabulky střelců. Dvakrát si odnesl ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 17 / 17 1. Viktoria Plzeň: Rafiu Durosinmi – 11 bodů (6+5) V Karviné mají velmi dobrý čich na talentované africké fotbalisty. Do slezského klubu jich zamířilo už několik, aby se z nich brzy staly cíle pro bohatší ligovou konkurenci. Jedním z těchto případů je také nigerijský útočník Rafiu Durosinmi. V sezoně 2021/22 odehrál za Karvinou 19 utkání a nastřílel v nich tři branky, což vzbudilo zájem pražské Slavie či Plzně, kam se nakonec letos v lednu talentovaný mladík přesunul na hostování, jež se v létě změnilo v přestup. Cenné zboží z černého kontinentu. 3 nejdražší fotbalisté z Afriky, kteří působí ve Fortuna lize Dvacetiletý forvard podepsal na západě Čech smlouvu do roku 2026 a ukazuje, že je nesmírně perspektivním hráčem. Než se na konci října zranil, zasáhl do jedenácti ligových zápasů, nastřílel šest branek a k nim zaznamenal pět asistencí, což z něho dělá nejproduktivnějšího borce v nejvyšší soutěži. Jeho současnou hodnotu vyčísluje portál TransferMarkt na dva miliony eur. Foto: Profimedia.cz