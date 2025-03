Lídři a tahouni. 5 hráčů, kteří český tým mohou dostat na mistrovství světa

Národní tým zahájil kvalifikaci o postup na mistrovství světa domácí výhrou nad Faerskými ostrovy, poté mužstvo Ivana Haška zvítězilo i nad Gibraltarem. Výkony to nebyly ideální, ale šest bodů se počítá.

Výborné výkony podával už ve Spartě, po přestupu do Girony šel ještě nahoru. Zahrál si Ligu mistrů, pravidelně nastupuje v La Lize. V národním týmu se zařadil mezi lídry, je oporou zadních řad.

Směrem do ofenzivy není vidět tolik jako ve West Hamu, za který dává i důležité branky. Stále ale platí, že je pro hru národního týmu ohromně platný. Je správný lídr, kapitán, na place i v kabině. Do všeho jde na sto procent, tým ho následuje.

Do reprezentace si přivezl skvělou formu, kterou nabral v Rangers. Ve skotském velkoklubu je produktivní – a stejně vystupoval i v národním týmu. Nebojí se hrát jeden na jednoho, je aktivní, táhne ofenzivní akce. Zazářil proti Gibraltaru.

Pokračování 6 / 6

Patrik Schick

Na podzim byl reprezentační jedničkou Tomáš Chorý. Slávistický útočník týmu hodně pomohl, pokud je však fit Patrik Schick, musí být na place on! Proti Gibraltaru nastoupili dokonce oba… Kanonýr z Leverkusenu si do reprezentace přenesl skvělou formu, ve dvou zápasech dal celkem tři branky. Pokud někdo má vystřílet postup, tak právě on.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia