Liberec půjde nahoru. 4 zvučné posily, které Slovan dostanou ze spodku tabulky

Liberečtí fanoušci si zvykli, že z klubu každý rok odejdou největší hvězdy týmu. Letos však Slovan taky zajímavě posílil. Přesto Severočeši vstup do nového ročníku nezvládli, z úvodních sedmi zápasů pětkrát prohráli a dokonce byli poslední v tabulce. Tým nového kouče Luboše Kozla získal ale čtyři posily, které by Liberec měly hodně pozvednout. Jejich jména najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Dominik Plechatý Dvaadvacetiletý obránce stále patří Spartě, za kterou loni odehrál deset ligových zápasů. Šanci dostal i v Evropské lize, během léta se ale v rudém kádru neudržel a odešel na hostování. Ne však do Jablonce, kde působil dříve, ale do Mladé Boleslavi. Jenže za tu odehrál jen tři duely a následně se stěhoval znovu - tentokrát do Liberce a v barvách Slovanu se ihned postavil do základní sestavy. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Christ Tiéhi Opava loni sice opustila ligovou scénu, Christ Tiéhi ale upoutal pozornost. Nový ročník načal ještě ve druhé lize, pokukovaly po něm ale jiné kluby a třiadvacetiletý francouzský středopolař se nakonec na ligovou scénu taky vrátil. Tiéhi zamířil do Liberce a pod Ještědem se ihned zabydlel v základní sestavě. Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia

Júsuf Hilál Bahrajnský reprezentant v Liberci už působil. Za Slovan odehrál devět zápasů v první polovině loňské sezony, kdy si se Severočechy zahrál i v Evropské lize. Na jaře byl zpátky ve Slavii, které stále patří, v obrovské konkurenci ale neměl šanci se prosadit. V Edenu totiž působí Jan Kuchta, Ivan Schranz, Michael Krmenčík nebo Stanislav Tecl, a pro osmadvacetiletého Júsufa už v kabině nebylo místo. Zamířil tak znovu do Liberce, za který zatím odehrál dva zápasy a na kontě má už i jeden gól. Foto: MICHAL SVÁČEK / MAFRA / Profimedia

Miroslav Stoch Ve středu Slovan ulovil opravdu zvučnou posilu. Do Liberce totiž přišel jednatřicetiletý slovenský fotbalista Miroslav Stoch, který dříve zanechal skvělý odkaz ve Slavii. Za sešívané během dvou let nastřílel 16 ligových branek, ke kterým přidal 15 asistencí a patřil tak ke klíčovým hráčům pražského týmu. Potom bývalý hráč Chelsea nebo Fenerbahce zamířil do řecké Soluně, za PAOK toho ale moc nenahrál. Stejně jako v polském Lubinu, kde působil naposledy. Během léta trénoval s třetiligovým Motorletem a čekal na novou výzvu. Tou se nakonec stal Liberec, kterému se upsal do konce sezony. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia