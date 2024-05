Liberec chce lovit v Pardubicích. Podívejte se, koho může přivést z týmu ohroženého sestupem

Část 1 / 5



Slovan skončil v základní části aktuálního ligového ročníku sedmý, v příští sezoně chce hrát ale výš. Klubu se ujal nový ambiciózní majitel Ondřej Kania, jenž do Liberce napumpuje miliony. V zákulisí padají zajímavá jména posil. Jak upozornil portál sport.cz, Slovan se na přestupovém trhu dívá i do sestupu namočených Pardubic. Koho by z tohoto týmu mohl přivést? Podívejte se.

Pokračování 2 / 5 Antonín Kinský Jednadvacetiletý Antonín Kinský je považován za jednoho z nejtalentovanějších gólmanů ligy. Patří Slavii, v Edenu teď ale působí Jindřich Staněk s Alešem Mandousem. Kinský proto hostuje v Pardubicích, za které během své premiérové ligové sezony odchytal zatím 14 zápasů. V příštím ročníku by mohl působit v Liberci. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 5 Tomáš Solil Tomáš Solil hraje svou čtvrtou ligovou sezonu. Na kontě má 75 startů v nejvyšší soutěži, které si připsal v barvách Pardubic. V týmu patří k oporám, v létě by ale mohl změnit dres. Okolo čtyřiadvacetiletého záložníka totiž údajně krouží Liberec. Solil má smlouvu do června, kontrakt má však prodloužit až do roku 2027. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Pokračování 4 / 5 Vojtěch Sychra Na radaru Liberce se měl ocitnout také Vojtěch Sychra. Dvaadvacetiletý záložník zaujal dobrými výkony loni, kdy zasáhl do 32 zápasů a dal čtyři branky. Letos přidal zatím 20 startů, v posledních dvou duelech se nevešel do základní sestavy, přesto je stále zajímavým zbožím. V Pardubicích je šikovný křídelník už deset let, vydá se teď jinam? Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Pokračování 5 / 5 Radoslav Kováč Všude se o tom mluví, na oficiální potvrzení se ovšem čeká. Do Liberce by měl z Pardubic zamířit i trenér Radoslav Kováč. Progresivní kouč byl na odchodu už v zimě, nakonec se ale v Pardubicích dohodl na pokračování. Byl spojován s Baníkem nebo Plzní, podle všeho ovšem zamíří do klubu, ve kterém dříve sám hrával. Liberecké dny Luboše Kozla tak nejspíš spějí do finále. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia