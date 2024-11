Levně koupíš, draze prodáš. 10 fotbalistů, ze kterých měly kluby z české ligy největší profit

Základní pravidlo obchodování zní – kup co nejlevněji, prodej co nejdráž. A je úplně jedno, jestli se to týká rohlíků, knoflíků, špendlíků, rendlíků, knedlíků, králíků… Nebo fotbalistů.



Snem každého manažera (a pokladníka) fotbalového klubu, je koupit za pár babek hráče, který výkonnostně poměrně rychle vyroste, a pak jej prodat za mnohonásobně vyšší cenu. V české lize se to daří především Slavii a Spartě. Mezi deseti transfery, ze kterých měly tuzemské oddíly největší profit (tedy rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou), jsou pouze borci, na nichž vydělávali na Letné a v Edenu. O které fotbalisty jde, na to odpovídají následující kapitoly.

Prodejní cena: 6 milionů eur Vladimír Coufal přišel do Edenu v roce 2018 z Liberce a Slavia za něj zaplatila asi 18 milionů korun a ihned se stal jedním z lídrů týmu. Zabydlel se na pravém kraji obrany, kde nastupuje i v reprezentaci. V roce 2019 o něho stál Freiburg, nakonec však o rok později zamířil za přibližně 164 milionů korun do West Hamu, kde působí dodnes. Foto: Profimedia.cz

Prodejní cena: 6,5 milionu eur Nigerijský záložník Yira Sor se objevil v české nejvyšší soutěži v ročníku 2020/21 v dresu Baníku Ostrava a velmi rychle na sebe strhl pozornost nejbohatších tuzemských klubů. Spekulovalo se o jeho odchodu do Sparty, nakonec ale za mladého borce, který dal během podzimní části sezony 2021/22 tři góly a k nim přidal pět nahrávek, zaplatila přibližně 30 milionů korun konkurenční Slavia. Předchůdci Dioufa či Dorleyho. 8 nejlepších fotbalistů z Afriky, kteří v minulosti hráli za Slavii V Edenu si perspektivního hráče neváhali pojistit až do konce roku 2026, ale příliš dlouho ho neudrželi. Loni v lednu odešel za více než 150 milionů korun do belgického Genku. V české lize za sebou nechal vizitku s 38 odehranými zápasy, čtyřmi góly a šesti asistencemi. Foto: Profimedia.cz

Prodejní cena: 8,3 milionu eur Talentovaný stoper Dávid Hancko odehrál v české lize tři sezony. Nejprve byl ve Spartě jen na hostování z italské Fiorentiny, to se ovšem v létě 2021 změnilo v přestup, za který Pražané zaplatili přibližně 64 milionů korun, což ze slovenského reprezentačního beka udělalo v tu chvíli jednu z nejdražších posil v klubové historii. Hodně cenné zboží. 12 nejdražších přestupů slovenských fotbalistů v historii Hancko si na Letné vybudoval velmi slušnou pozici a Sparta na jeho výkonech hodně stála. Bylo jen otázkou času, než se přestěhuje na známější adresu. V 76 ligových střetnutích dal 14 gólů a zaznamenal osm nahrávek. Podle portálu TransferMarkt byl suverénně nejdražším stoperem ve Fortuna lize. Předloni v srpnu ho za více než osm milionů eur získal Feyenoord Rotterdam, s nímž podepsal smlouvu do roku 2026. Nyní už je podle portálu TransferMarkt jeho hodnota skoro šestkrát vyšší a činí 35 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Prodejní cena: 10 milionů eur Na začátku roku 2018 koupila Sparta z Anderlechtu za téměř sto milionů korun rumunského záložníka. Nicolae Stanciu po příchodu do Prahy vyhlašoval, že přišel na Letnou vyhrát český titul. Byla to ale jen planá slova. Drahé zboží. 10 cizinců, za jejichž přestupy Slavia zaplatila nejvíc peněz v historii klubu Už za pár měsíců přišla z jednoho egyptského klubu nabídka na přestup za 200 milionů korun. Stanciu souhlasil, Sparta jej však odmítla pustit. V lednu roku 2019 už ale došlo k dohodě se saúdskoarabským Al-Ahli, kam odešel za více než dvojnásobnou cenu, za kterou ho Sparta o rok dříve získala. Foto: Profimedia.cz

Prodejní cena: 8 milionů eur Slavia přišla v průběhu podzimní části sezony 2020/21 o Vladimíra Coufala, který zamířil do West Hamu United za bývalým spoluhráčem Tomášem Součkem. Náhradu na pravou stranu obrany si pražský klub našel v dánském Sönderjyske v podobě Alexandera Baha. Průkopníci ze Skandinávie. 20 fotbalistů ze severu Evropy, kteří dosud prošli českou ligou Důvěra v mladého reprezentanta se vyplatila. Bah byl typem moderního beka, který dokázal podpořit ofenzívu a skvěle zapadl do herního stylu, jenž ordinoval týmu trenér Trpišovský. Jeho výkony zaujaly řadu evropských klubů a bylo téměř jisté, že v Edenu dlouho nevydrží. Předloni v létě přestoupil za osm milionů eur do Benfiky Lisabon. Foto: Profimedia.cz

Prodejní cena: 8 milionů eur Ladislav Krejčí je univerzálem, který může hrát v obranné i záložní řadě, bývalý trenér Sparty Brian Priske ho však využíval jako defenzivního hráče. I díky jeho kreativitě a střelecké potenci Sparta v minulých dvou sezonách vybojovala mistrovský titul. Aktuálně pětadvacetiletý borec vyměnil v roce 2019 moravskou metropoli za Letnou a pražský klub to ani moc nestálo – pouhých osm milionů korun. Člen všech mládežnických reprezentačních výběrů od 16 až do 21 let byl považován za velký talent českého fotbalu. Ligový debut si odbyl už v říjnu roku 2016 právě proti Spartě, o necelé dva roky později zaznamenal první branku v nejvyšší soutěži, když se trefil do sítě Teplic. 16 nejdražších přestupů českých fotbalistů v historii. Králem je (stále) Pavel Nedvěd Ve Spartě od šikovného záložníka mnoho očekávali a dá se říct, že velké naděje naplnil měrou vrchovatou. Na Letné odkroutil pět sezon a ty poslední dvě se mu nesmírně povedly – byl tahounem mužstva za mistrovskými tituly. Naneštěstí pro Spartu byl však poměrně náchylný ke zraněním. I v ročníku 2023/24 byl víc než měsíc mimo hru. Smlouvu na Letné měl podepsanou do roku 2025, ale na začátku července oficiálně přestoupil do španělské Girony, které se upsal do roku 2029. Sparta za něj inkasovala osm milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Prodejní cena: 8 milionů eur Abdallah Sima toho ve Slavii moc neodehrál, do prvního týmu se dostal na podzim v ročníku 2020/21 poté, co jej sešívaní koupili za tři miliony korun z Táborska, na prvoligovou scénu však vlétl jako uragán. Do konce sezony nasázel v 21 utkáních jedenáct branek, zářil i v Evropské lize a dostal se také do senegalské reprezentace - přitom mu bylo teprve dvacet let. Sice měl trochu slabší jaro, trápily ho i zdravotní problémy, i tak ale zaujal takové kluby jako Arsenal, Juventus nebo Manchester United. Nakonec talentovaného mladíka koupil v létě 2021 za osm milionů eur anglický Brighton a v Edenu na něm velmi slušně vydělali. Foto: Profimedia.cz

Prodejní cena: 10,5 milionu eur Útočník Tomáš Čvančara přišel do Sparty v lednu 2022 z Jablonce za přibližně 12 milionů korun a odehrál v letenském dresu povedenou jarní část sezony, během níž dal sedm branek. V ročníku 2022/23 byl klíčovým mužem sestavy, která vyválčila mistrovský titul. 6 Čechů v německé Bundeslize v řeči peněz. Kolik stojí Schick, Hložek a spol? Ještě v létě roku 2021 byla cena čistokrevného hroťáka podle portálu TransferMarkt 250 tisíc euro, když Letnou o dva roky později opouštěl, zaplatila za něj Borussia Mönchengladbach přes deset milionů eur, v přepočtu více než 260 milionů korun. V minulé sezoně se potýkal s řadou zdravotních problémů, takže nastoupil v Bundeslize jen sedmkrát v základní sestavě a čtrnáctkrát jako náhradník, přesto dokázal dát čtyři góly a na jeden nahrál. V německém klubu má smlouvu do roku 2028 a jeho aktuální cena činí šest a půl milionu eur. Foto: Profimedia.cz

Prodejní cena: 12 milionů eur Je mu teprve 25 let, ale v součtu všech dosavadních transferů je jedním z nejhodnotnějších českých fotbalistů historie. Záložník Alex Král se na výsluní dostal během velmi krátké doby. V lednu 2019 ho koupila za 900 tisíc eur Slavia z Teplic, kam jej sešívaní prodali za pakatel o dva roky dříve. V Edenu se rychle vypracoval v jednu z hvězd sestavy a už v září roku 2019 za jeho podpis zaplatil ruský Spartak Moskva 12 milionů eur. Z Ruska se v roce 2021 stěhoval na hostování do West Hamu United, kde se setkal s dalšími dvěma ex-slávisty - Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem. V londýnském klubu ale mnoho příležitostí nedostal a naskočil pouze do jediného ligového utkání. Celkem odehrál v dresu kladivářů šest zápasů. 5 současných českých fotbalových reprezentantů, kteří mají na kontě nejvíc startů. Ke stovce mají daleko Sezonu 2022/23 strávil na hostování v Schalke 04 a také v té následující hrál v německé Bundeslize. Spartak ho zapůjčil do konce ročníku do Unionu Berlín, kam letos v létě přestoupil jako volný hráč, ale následně byl zapůjčen do Espanyolu Barcelona. Jeho reprezentační kariéra je už také poměrně bohatá. Během uplynulých pěti let zvládl od debutu v přátelském utkání s Brazílií nastřádat už 42 startů, ve kterých zaznamenal dvě branky - obě hned ve své úvodní reprezentační sezoně 2019/20. Foto: Profimedia.cz

Prodejní cena: 14 milionů eur Obránce David Jurásek prošel fotbalovými akademiemi Slovácka a Brna. V dresu Zbrojovky se poprvé objevil mezi dospělými, následně si zahrál v Prostějově, odkud ho v létě roku 2021 koupila Mladá Boleslav. V barvách tohoto klubu se během podzimní části sezony 2021/22 poprvé představil v nejvyšší soutěži a okamžitě zaujal skauty bohatých domácích klubů. Psalo se o zájmu Sparty a Slavie, nakonec talentovaný bek zakotvil za přibližně 25 milionů korun v Edenu, kde se upsal do konce června roku 2026. Slavia bez cizinců. Takto by mohla vypadat sešívaná sestava jen z českých hráčů Pro Slavii šlo zcela jistě o skvělý obchod. V ročníku 2022/23 naskočil do 31 ligových utkání, dal dva góly, na sedm dalších nahrál a vysloužil si přestup do Benfiky Lisabon. Slavia za něj inkasovala od portugalského klubu 14 milionů eur, tedy přes 350 milionů korun. V Portugalsku toho ale moc nenahrál, a to se projevilo také na poklesu jeho tržní ceny, která se nyní pohybuje kolem osmi milionů korun a zřejmě bude dál klesat, protože Jurásek byl se zlomeninou předloktí na marodce a teprve se pomalu vrací na hřiště. Nečiní tak ale v dresu Benfiky, nýbrž v barvách Hoffenheimu, kam byl v lednu vyexpedován na hostování, jež skončí na konci sezony 2024/25. Foto: Profimedia.cz