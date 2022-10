Letošní sezona NHL už bude bez nich. 3 Češi, kteří se v létě vrátili ze zámoří do Evropy

Dostat se do NHL je hodně těžké. Ale udržet se v ní, to je snad ještě těžší. Své by o tom mohli vyprávět i tři čeští hokejisté, kteří sice v minulé sezoně v nejlepší lize světa hráli, v létě ji ale (možná už nadobro) opustili. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Dmitrij Jaškin V sezoně 2020/21 zářil v barvách Dynama Moskva, byl jednou z hlavních hvězd KHL, a znovu zaujal pozornost i za Atlantikem. Po misích v St. Louis a Washingtonu si plácl s Arizonou, kde měl prodat svou formu z Ruska. To se ale nestalo, devětadvacetiletý útočník zasáhl i vinou zranění jen do dvanácti zápasů, ve kterých zaznamenal jedinou asistenci. Tím svou misi v zámoří uzavřel a i v situaci, která ve světě nyní panuje, se vrátil do Ruska. Dmitrij Jaškin posílil Petrohrad, čímž si zavřel dveře do národního týmu. Foto: Profimedia.cz

Josef Kořenář Do loňské sezony NHL zasáhlo osm českých brankářů. Jedním z nich byl Josef Kořenář, ten už ale v nejlepší lize světa nepokračuje. Čtyřiadvacetiletý gólman, který v minulém ročníku odchytal dva zápasy za Arizonu a o rok dříve zaznamenal deset startů v San Jose, zamířil do extraligy. Zlákala jej Sparta, kde kryje záda Jakubu Kovářovi. Foto: Profimedia.cz