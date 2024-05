Léto bude plné změn. Které ligové týmy mohou po sezoně vyměnit trenéry?

1. FC Slovácko

Slovácko mělo během sezony řadu výkyvů, přesto se znovu dostalo do skupiny o titul. Ať už ale dopadne jakkoliv, jedno je jisté – na lavičce týmu skončí Martin Svědík, jenž tým dovedl mezi ligovou elitu i do evropských pohárů. Tým z Uherského Hradiště ovšem stárne a Svědík nedostává posily, které by si přál. Vzájemný vztah se naplnil, Slovácko musí hledat Svědíkova nástupce.