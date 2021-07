Letní výprodej u Ocelářů. 5 důležitých hráčů, kteří opustili mistrovský Třinec

Oceláři budou opět neskutečně silní. Trenér Václav Varaďa získal do svého kádru brankáře Marka Mazance, obránce Martina Marinčina a reprezentačního útočníka Andreje Nestrašila, o několik hráčů sestavy ale také přišel. Jména pěti nejcitelnějších odchodů, které zasáhly třineckou kabinu, najdete v následujících kapitolách.

Ralfs Freibergs (Dinamo Riga)

Třicetiletý lotyšský reprezentační obránce působil tři roky ve Zlíně, ve kterém si udělal velmi dobré jméno. Uplynulý ročník načal v Kometě, tam ale na povedené výkony z Baťova města příliš nenavázal, a tak na konci ledna zamířil do Třince. Mezi Oceláři znovu pookřál a v play-off patřil ke klíčovým hráčům mistrovského celku. Do statistik si připsal tři góly, přidal šest nahrávek a poté odjel na domácí mistrovství světa. V extralize už ale pokračovat nebude a vrací se do lotyšské Rigy, ve které působil naposledy v sezoně 2016/17.

Foto: Profimedia.cz