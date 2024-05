Letní průvan ve slávistickém útoku. Kdo přijde a kdo může odejít?

Muhamed Tijani

Třiadvacetiletý nigerijský útočník přišel do Slavie v létě z Baníku. V jeho barvách loni nasázel jedenáct branek a sešívaní za něj zaplatili okolo 30 milionů korun. Tato investice se ale v Edenu nevyplácí. Muhamed Tijani sice dře, na hřišti jsou ale jeho výkony zklamáním. Do základu má daleko, starty sbírá jen po minutách, v celé ligové sezoně se trefil pouze dvakrát. Smlouvu má sice do roku 2028, klub mu ale nebude bránit v odchodu.