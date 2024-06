Letní proměna plzeňského útoku. Kdo už odešel a kdo může přijít?

Ve Viktorce už je živo a fanoušky zajímá, s jakým útokem Plzeň půjde do příští sezony. Kdo odešel? Kdo by měl přijít? Podívejte se.

Plzeňský útočník číslo jedna. V předešlém ročníku dal 13 branek, letos se trefil dvanáctkrát, navrch přidal i pět nahrávek. Pro tým je ohromně platný, nedávno se spekulovalo o zájmu Slavie, k pikantnímu přestupu však nakonec nejspíš nedojde. Pokud se mu ale povede EURO, klidně ještě může zkusit zahraničí. Je mu 29 let, šanci ještě má.

Bývalý reprezentační forvard dal v lize čtyři góly, nebýt ale dalších spálených šancí, tak jich mohlo být daleko víc. Konečně mu drželo zdraví, odehrál toho hodně. Dvaatřicetiletý Matěj Vydra by měl v Plzni pokračovat.

Ročník 2022/23 začal skvěle, pak jej ale přibrzdily zdravotní problémy. V uplynulé sezoně v lize odehrál 22 zápasů, ve kterých dal dva góly. Místo v sestavě neměl, přednost dostávali jiní. Třicetiletý Jan Kliment tak odešel do Olomouci.

Jednadvacetiletý Rafiu Durosinmi začal sezonu skvěle. Nigerijský forvard dal v 11 podzimních startech šest gólů, ke kterým přidal pět nahrávek. Pak se ovšem zranil, přesto byl jednou nohou v německém Frankfurtu. Z přestupu za více než 220 milionů ale nakonec sešlo a oddálil se i jeho návrat na hřiště. Kdy bude zpátky, to v tuto chvíli nikdo neví.

Idjessi Metsoko

Forvard z Toga dorazil do Plzně v zimě na hostování z Vyškova. Zasáhl do sedmi zápasů, dal i dva góly. Vedení Viktorky dvaadvacetiletý Idjessi Metsoko zaujal a stal se kmenovým hráčem západočeského týmu. V dalším ročníku by měl dostat více prostoru.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia