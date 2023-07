Letná bez cizinců. Takto by mohla vypadat sestava Sparty složená jen z českých hráčů

Vzpomínáte si na dobu, kdy na Letné vládl italský trenér Andrea Stramaccioni? Tehdy byla kabina plná cizinců. Ty časy už jsou ale pryč a Sparta dnes může poskládat ryze českou sestavu. Jak by mohla vypadat?​ Třeba tak, jak ji najdete v následujících kapitolách.

Brankář: Vojtěch Vorel Brankář Vojtěch Vorel je odchovancem Sparty, sezonu 2021/22 však strávil na hostování v Českých Budějovicích a na jihu Čech se mu dařilo. Loni v létě se vrátil na Letnou, ale v minulém ročníku neodchytal jediný ligový zápas. Nyní to vypadá, že by mohl být na Letné gólmanskou jedničkou. Foto: Profimedia.cz

Pravý obránce: Jan Mejdr Obránce Jan Mejdr je odchovancem Sparty, z Letné ale odešel v roce 2015 na hostování do Dukly Praha a o rok později zamířil do Sokolova. V zimě 2020 se stal hráčem Hradce Králové. Jejich ceny půjdou nahoru. 5 důležitých hráčů Sparty, kteří nestojí ani milion eur Během loňského přestupního termínu to nějaký čas vypadalo, že odejde spolu s Adamem Vlkanovou do Slavie. Sparta však byla rychlejší. Osmadvacetiletý pravý bek, který na sebe během premiérové ligové sezony na východě Čech výrazně upozornil, si ve Spartě získal pevnou pozici a má jisté místo v základní sestavě. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Martin Vitík Martin Vitík debutoval ve Spartě v podzimní části sezony 2020/21 ještě coby sedmnáctiletý dorostenec. Nezůstalo však jen u epizodního vystoupení, naopak, Vitík se zabydlel v základní sestavě letenského týmu. Nyní dvacetiletý zadák předváděl slušné výkony a ukazoval, že se v něm ukrývá velký fotbalový potenciál. Letenské poklady. 6 hráčů Sparty, kteří mají nyní podle portálu TransferMarkt nejvyšší tržní cenu Po příchodu trenéra Priskeho nejprve moc šancí nedostával, ale postupně přesvědčil o svých kvalitách. V mistrovském ročníku si připsal na konto 22 startů a jednu asistenci. Sparta by na něm jednou mohla slušně vydělat. Momentálně má podle portálu TransferMarkt hodnotu dva a půl milionu eur. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Filip Panák Během sezony 2018/19 absolvoval Filip Panák se Spartou zimní přípravu a v poslední den přestupního termínu podepsal na Letné smlouvu na tři a půl roku. Dlouho si ale v novém působišti nekopl do balonu. Musel podstoupit několik operací zraněného kolena a až v ročníku 2021/22 si konečně odbyl ligový debut v rudém dresu. Získal si místo v základní sestavě, znovu si ale poranil koleno a téměř půl roku byl mimo hru. Na startu aktuální sezony patří opět startovní jedenáctky. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce: Jaroslav Zelený Brzy jednatřicetiletý obránce Jaroslav Zelený už si zahrál nejvyšší českou soutěž v šesti různých klubech. Byl hráčem Hradce Králové, Karviné, Jablonce, Slavie, Mladé Boleslavi a nyní začal kroutit druhý rok ve Spartě. Jsou to mladí „veteráni“. 4 nejstarší fotbalisté na aktuální soupisce Sparty I když v uplynulém ročníku Fortuna ligy skóroval jen jednou, byl pro mužstvo nesmírně přínosný. Odehrál 34 ligových utkání a jen čtyřikrát nebyl v základní sestavě. Jen dva hráči z týmu měli na kontě víc minut na hřišti než on. Nikdo z jeho spoluhráčů nevyprodukoval tolik nahrávek do gólových šancí jako on. Na Letné má smlouvu do roku 2025. Foto: Profimedia.cz

Defenzivní záložník: Ladislav Krejčí Čtyřiadvacetiletý Ladislav Krejčí vyměnil v roce 2019 moravskou metropoli za Letnou. Člen všech mládežnických reprezentačních výběrů od 16 až do 21 let je považován za velký talent českého fotbalu. Ligový debut si odbyl už v říjnu roku 2016 právě proti Spartě, o necelé dva roky později zaznamenal první branku v nejvyšší soutěži, když se trefil do sítě Teplic. 14 nejmladších českých střelců v historii Evropské ligy. Většina z nich pálila za Spartu Ve Spartě od šikovného záložníka mnoho očekávali a dá se říct, že velké naděje naplňuje. Na Letné nyní zahájil už pátou sezonu. Ta minulá se mu nesmírně povedla – byl tahounem mužstva za mistrovským titulem a v 19 utkáních nastřílel 13 branek. Naneštěstí pro Spartu je však poměrně náchylný ke zraněním. Smlouvu má podepsanou do roku 2025 a jeho aktuální cena přesahuje 120 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Lukáš Sadílek Jeho mladší bratr Michal působí od roku 2015 v Nizozemí. Také Lukáš Sadílek má nakročeno k zahraniční kariéře. Sedmadvacetiletý záložník hraje ligu už od sezony 2014/15 a v ročníku 2021/22dal v dresu Slovácka tři branky, připsal si tři asistence, a co se týče odehraných minut, byl osmým nejvytíženějším hráčem v nejvyšší soutěži. V uherskohradišťském klubu měl podepsaný kontrakt do roku 2023, ale loni v létě změnil dres a upsal se Spartě. Podle portálu TransferMarkt je jeho aktuální tržní cena dva miliony eur a během uplynulých dvou let se zvýšila na dvojnásobek. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Adam Karabec Záložník Adam Karabec oslaví na začátku července teprve dvacáté narozeniny, ale v prvním týmu Sparty debutoval už v ročníku 2019/20, v němž absolvoval deset utkání a vstřelil premiérovou ligovou branku. V tom dalším už naskočil do 23 zápasů a zaznamenal tři góly. V sezoně 2021/22 odehrál 30 střetnutí, ve kterých dal dva góly a přidal dvě asistence. Když vsítil tu první předloni v červenci do sítě Liberce, bylo to nedlouho poté, co dovršil plnoletosti. Fotbalové supertalenty. 9 hráčů, kteří se stali nejlepšími českými dorostenci minulých let Mládežnický reprezentant, který má na Letné podepsaný kontrakt do roku 2025, stál už v prosinci 2020 podle portálu TransferMarkt rovný milion eur a od té doby jeho cena poskočila výrazně nahoru a nyní činí dva a půl milionu eur. Už teď je v hledáčku mnoha bohatých evropských klubů. O tom, že v něm vězí velký talent, se vědělo už velmi brzy. V anketě o nejlepšího mladého fotbalistu roku se v roce 2019 umístil první mezi mladšími dorostenci, o rok později byl druhý mezi staršími a v roce 2021 tuto kategorii ovládl. Foto: Profimedia.cz

Pravé křídlo: Jan Kuchta Hlavním postem Jana Kuchty je sice místo na hrotu, ale díky své univerzálnosti může alternovat i na obou křídlech. Loni v létě přerušil angažmá v Lokomotivu Moskva, kde má podepsaný kontrakt do roku 2026, a vrátil se do české nejvyšší soutěže. Nikoli však do Slavie, odkud do Ruska odcházel za téměř 120 milionů korun, a s níž vybojoval v sezoně 2020/21 mistrovský titul a stal se nejlepším ligovým střelcem, ale do Sparty, kde je na dvouleté hostování, za něž Letenští zaplatí v souhrnu tři a půl milionu eur, tedy více, než činí současná tržní hodnota šestadvacetiletého hráče. Foto: Profimedia.cz

Střední útočník: Václav Sejk Václav Sejk fotbalově vyzrával v Teplicích a později ve Spartě. Zatímco v dresu severočeského klubu si zahrál v nejvyšší soutěži už v sezoně 2021/22 coby hostující hráč, na debut v rudém dresu pražského klubu si musel počkat do startu aktuální sezony. V té minulé byl na hostování v Jablonci a nesmírně se mu tam dařilo. Ve 30 ligových zápasech nasázel sedm branek a k nim přidal tři nahrávky. Na Letné si od talentovaného forvarda hodně slibují. Foto: Profimedia.cz