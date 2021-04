Letí nahoru! 7 ligových hvězd, jejichž tržní cena podle portálu TransferMarkt vzrostla aspoň o 50 milionů korun

Čtyřiadvacetiletý útočník zamířil v létě z Liberce do Slavie, která na něj měla předkupní právo. Řada fanoušků sešívaných Janu Kuchtovi nevěřila, trenér Jindřich Trpišovský mu ale dal důvěru, kterou důrazný forvard splácí. Kuchta podává velmi dobré výkony, prosadil se na evropské scéně a ve Fortuna lize je díky dvanácti trefám dokonce nejlepším kanonýrem. Ne náhodou se spekulovalo i o jeho pozvánce do reprezentace.

Adam Hložek (Sparta Praha)

Současná hodnota: 12 mil. eur

Změna: +3 mil. eur

Adam Hložek zůstává nejdražším hráčem Fortuna ligy. Osmnáctiletý klenot z Letné se vrátil po zranění a znovu se dostal do sparťanské družiny. Sice se trápí v koncovce, to však nic nemění na tom, že je nesmírně žádaným zbožím a v létě okolo něj bude pořádně rušno. Jeho cena se vyšplhá hodně vysoko, ale jak moc, to ovlivní i Hložkova případná účast na EURU.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia