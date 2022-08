Letenský lazaret. 8 fotbalistů Sparty, kteří jsou momentálně na marodce

Sparta vstoupila do nové sezony porážkou 1:2 od Liberce. Následující dva zápasy Pražané sice vyhráli, trenér Brian Priske však v současné chvíli nemůže počítat se osmi hráči, kteří jsou (nebo ještě během nedělního utkání v Olomouci byli) mimo hru. Všechny letenské borce, kteří jsou na marodce, najdete v následujících kapitolách.

Vojtěch Vorel (brankář) - 26 let Brankář Vojtěch Vorel je odchovancem Sparty, minulou sezonu však strávil na hostování v Českých Budějovicích a na jihu Čech se mu dařilo. V létě se vrátil na Letnou, kde má platnou smlouvu do roku 2024, a měl bojovat o post mezi tyčemi s Dominikem Holcem a Milanem Hečou. Během rozcvičování před nedělním utkáním s Olomoucí však musel ze hřiště kvůli bolestem zad. Jak dlouho bude mimo hru, není známo. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Čelůstka (obránce) – 33 let Stoper Ondřej Čelůstka je zlínským rodákem a odchovancem, odkud zamířil v roce 2009 do Slavie. V sezoně 2009/10 odehrál v sešívaném dresu třináct zápasů a dalších 28 jich přidal v následujícím ročníku. Z Edenu pak odešel do italského Palerma, zahrál si také v Turecku, Anglii a Německu. Ještě v ročníku 2019/20 hrál za Antalyaspor, pak se ale vrátil do Prahy, nikoli však do Slavie, ale do Sparty. V prvním ročníku na Letné zasáhl do 27 duelů a dařilo se mu i na loňském mistrovství Evropy, od té doby ale třiatřicetiletého zadáka limitují problémy s achilovkou. Od února neodehrál jediné ligové střetnutí. Foto: Profimedia.cz

Andreas Vindheim (obránce) – 27 let Na Letné si od Andrese Vindheima hodně slibovali, ale svými výkony nijak nenadchl. Během tří sezon odehrál ve Spartě jen 44 zápasů a pevnou jedničkou na pravém kraji obrany se nikdy nestal. Letos v lednu odešel na hostování do druholigového německého Schalke 04 a s klubem vyválčil postup do Bundesligy. Vindheim za Schalke odehrál šest zápasů a dal jeden gól, tím se ale jeho německá mise uzavřela. V létě se vrátil na Letnou a prodloužil smlouvu o další dva roky. Do aktuálního ročníku však kvůli zdravotním potížím nezasáhl. Kdy se vrátí na hřiště není známo. Foto: Profimedia.cz

Ladislav Krejčí II (záložník) – 23 let Třiadvacetiletý mladík Ladislav Krejčí se řadí mezi brněnské odchovance, kteří vyměnili moravskou metropoli za Letnou. Člen všech mládežnických reprezentačních výběrů od 16 až do 21 let je považován za slibný talent českého fotbalu. Ligový debut si odbyl už v říjnu roku 2016 právě proti Spartě, o necelé dva roky později zaznamenal první branku v nejvyšší soutěži, když se trefil do sítě Teplic. V létě roku 2019 se přesunul do Sparty, kde od šikovného záložníka mnoho očekávali, a dá se říct, že velké naděje naplňuje. Na Letné zatím odkroutil tři sezony, v té minulé nastřílel pět branek a k nim přidal jednu asistenci. Momentálně je na marodce kvůli problémům se zády. Foto: Profimedia.cz

Jakub Pešek (záložník) – 29 let Jakub Pešek přišel do Sparty během loňského léta z Liberce a podepsal v klubu tříletou smlouvu. Okamžitě se stal jedním z pilířů sestavy. Devětadvacetiletý ofenzivní záložník, který může alternovat i na pozici křídla, pražskému týmu pomohl v minulé sezoně sedmi ligovými góly a šesti asistencemi. Dobrou formu si přenesl také do reprezentace. Na začátku června nastoupil do všech čtyř utkání Ligy národů a vstřelil gól do sítě Španělska. V nové ligové sezoně nastoupil do úvodních dvou zápasů jako člen základní sestavy a zaznamenal jednu asistenci, v nedělním střetnutí na hřišti Olomouce však ze zdravotních důvodů chyběl. Nemělo by však jít o nic vážného. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Haraslín (záložník) – 26 let Sparta měla loni v létě problémy na levé straně hřiště a na konci prázdnin je (vy)řešila mimo jiné i příchodem Slováka Lukáše Haraslína. Talentovaného borce uvolnilo na hostování do konce sezony italské Sassuolo, kde měl podepsanou smlouvu do konce ročníku 2022/23. Haraslín se - pro mnohé překvapivě - na Letné velmi rychle adaptoval a zapadl do kádru. Do prvního utkání v české lize šel jako střídající hráč, pak už byl pokaždé členem základní sestavy. V 29 zápasech dal čtyři góly a připsal si šest asistencí a ve Spartě zřejmě moc nepřemýšleli, zda uplatní opci na jeho přestup. To se také na začátku července stalo. Bohužel, start do nového ročníku Haraslínovi zhořkl. V úvodním utkání pobyl na hřišti jen sedm minut a musel střídat kvůli zranění kolena. Od té doby se na hřišti neobjevil a kdy se tak stane, je ve hvězdách. Foto: Profimedia.cz

Vojtěch Patrák (útočník) – 22 let Letos v lednu vyexpedovala Sparta útočníka Vojtěcha Patráka na hostování do Pardubic, takže se letenského z B týmu přesunul do nejvyšší soutěže. V novém působišti si nevedl špatně – odehrál 12 utkání a vybojoval si místo v základní sestavě. V květnu vstřelil proti Zlínu svůj premiérový ligový gól a pomohl tehdy Východočechům k bodu za remízu 1:1. Od sezony 2022/23 měl opět bojovat o místo v sestavě Sparty, jenže kvůli zranění nohy je na marodce a jeho návrat na hřiště je nejistý. Foto: Profimedia.cz