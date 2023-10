Letenské přísliby ze zahraničí. 5 mladých cizinců, kteří vyzrávají ve sparťanské juniorce

Pokračování 3 / 6

Jakub Surovčík (Slovensko) – 21 let

Jednadvacetiletý bratislavský rodák Jakub Surovčík už od deseti let fotbalově vyrůstal v pražské Slavii. Předloni byl na několikaměsíčním hostování ve Vlašimi a pak nastupoval za šešívaný B tým. V Edenu s ním ale už nepočítali a tak loni v lednu odešel jako volný hráč do Jablonce. Na severu Čech podepsal smlouvu do roku 2024. Do branky se v prvoligovém utkání dostal v jarní části sezony třikrát, ale vychytal jen jednu remízu.

Téměř dvoumetrový čahoun však v létě opět změnil adresu a překvapivě zamířil na Letnou. Spartě se upsal na čtyři sezony, ale v aktuální hierarchii je až brankářem čílo tři a proto pravidelně chytá za juniorku ve druhé lize.

Foto: Profimedia.cz