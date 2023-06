Letenské poklady. 6 hráčů Sparty, kteří mají nyní podle portálu TransferMarkt nejvyšší tržní cenu

V současném kádru Sparty najdeme šest fotbalistů, jejichž aktuální tržní cena podle renomovaného portálu TransferMarkt přesahuje dva miliony eur. Všechny tyto klenoty letenského celku najdete v následujících kapitolách.

5. – 6. Martin Vitík – 2,2 milionu eur (cca 52 milionů korun) Martin Vitík debutoval ve Spartě v podzimní části sezony 2020/21 ještě coby sedmnáctiletý dorostenec. Nezůstalo však jen u epizodního vystoupení, naopak, Vitík se zabydlel v základní sestavě letenského týmu. Nyní dvacetiletý zadák předváděl slušné výkony a ukazoval, že se v něm ukrývá velký fotbalový potenciál. Mimořádné talenty z Fortuna ligy. 3 čeští stopeři do 20 let, kteří mají nakročeno k parádní kariéře Po příchodu trenéra Priskeho nejprve moc šancí nedostával, ale postupně přesvědčil o svých kvalitách. V mistrovském ročníku si připsal na konto 22 startů a jednu asistenci. Sparta by na něm jednou mohla slušně vydělat. Momentálně má podle portálu TransferMarkt hodnotu 2,2 milionu eur. Foto: Profimedia.cz

5. – 6. Casper Höjer – 2,2 milionu eur (cca 52,5 milionu korun) Sparta nutně potřebovala předloni v létě posílit levý kraj obrany, a tak přivedla na Letnou Caspera Höjera z Aarhusu. Od beka, který v minulosti prošel i mládežnickými reprezentacemi Dánska, si na Letné hodně slibovali, ale v odvetném utkání předkola Ligy mistrů proti Rapidu Vídeň se zranil a mužstvu pak několik měsíců chyběl. Jak by jim to spolu šlo? Takto by vypadala jedenáctka z nejdražších cizinců ve Fortuna lize V nedávno skončené sezoně trenér Priske svému krajanovi dost věřil a on se mu v 21 zápasech, do nichž nastoupil, odvděčil dvěma góly a osmi nahrávkami. Mohlo jich být víc, ale část mistrovského ročníku strávil na marodce. Foto: Profimedia.cz

3. – 4. Adam Karabec – 2,5 milionu eur (cca 59,5 milionu korun) Záložník Adam Karabec oslaví v červenci teprve dvacáté narozeniny, ale v prvním týmu Sparty debutoval už v ročníku 2019/20, v němž absolvoval deset utkání a vstřelil premiérovou ligovou branku. V tom dalším už naskočil do 23 zápasů a zaznamenal tři góly. V sezoně 2021/22 odehrál 30 střetnutí, ve kterých dal dva góly a přidal dvě asistence. Když vsítil tu první předloni v červenci do sítě Liberce, bylo to nedlouho poté, co dovršil plnoletosti. Fotbalové supertalenty. 9 hráčů, kteří se stali nejlepšími českými dorostenci minulých let Mládežnický reprezentant, který má na Letné podepsaný kontrakt do roku 2025, stál už v prosinci 2020 podle portálu TransferMarkt rovný milion eur a od té doby jeho cena poskočila výrazně nahoru a nyní činí dva a půl milionu eur. Už teď je v hledáčku mnoha bohatých evropských klubů. O tom, že v něm vězí velký talent, se vědělo už velmi brzy. V anketě o nejlepšího mladého fotbalistu roku se v roce 2019 umístil první mezi mladšími dorostenci, o rok později byl druhý mezi staršími a v roce 2021 tuto kategorii ovládl. Foto: Profimedia.cz

3. – 4. Jakub Jankto – 2,5 milionu eur (cca 59,5 milionu korun) Když Jakub Jankto přestupoval v létě roku 2019 z Udine do Sampdorie Janov, kluby se dohodly na přestupové částce cca 15 milionů eur. Odchovanec Slavie Praha se tak zařadil mezi nejdražší české fotbalisty v historii. Nedvěd, Schick, Barák a spol. 20 českých fotbalistů, kteří skórovali v italské Serii A Janktovi se nesmírně povedly dvě sezony v Udine, ale neskrýval touhu z klubu odejít. O jeho služby se údajně zajímali skauti AC Milán či Lazia Řím, on se nakonec rozhodl pro Sampdorii. Předloni v létě se však přece jen stěhoval. Po sedmi letech opustil Apeninský poloostrov a vydal se do Španělska. Getafe poslalo do Sampdorie za českého reprezentanta šest milionů eur. V létě se stal posilou Sparty. Na Letnou přišel na hostování do konce sezony. Foto: Profimedia.cz

2. Jan Kuchta – 3,2 milionu eur (cca 76 milionů korun) Útočník Jan Kuchta loni v létě přerušil angažmá v Lokomotivu Moskva, kde má podepsaný kontrakt do roku 2026, a vrátil se do české nejvyšší soutěže. Nikoli však do Slavie, odkud do Ruska odcházel za téměř 120 milionů korun, a s níž vybojoval v sezoně 2020/21 mistrovský titul a stal se nejlepším ligovým střelcem, ale do Sparty, kde je na dvouleté hostování, za něž Letenští zaplatí v souhrnu tři a půl milionu eur, tedy více, než činí současná tržní hodnota šestadvacetiletého hráče. Foto: Profimedia.cz