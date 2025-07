Letenské poklady. 10 hráčů Sparty, kteří mají nyní podle portálu TransferMarkt nejvyšší tržní cenu

Část 1 / 11



V současném kádru Sparty najdeme deset fotbalistů, jejichž aktuální tržní cena podle renomovaného portálu TransferMarkt přesahuje tři miliony eur. Všechny tyto klenoty letenského celku najdete v následujících kapitolách.

Ekvádorský křídelník Angelo Preciado přišel na Letnou v září roku 2023 z belgického Genku a Sparta za něj zaplatila dva miliony eur. Od té doby vyskočila hodnota rychlého sedmadvacetiletého hráče na dvojnásobek. Naneštěstí pro pražský klub však poměrně často laboruje se zraněními. V ročníku 2024/25 byl ze zdravotních důvodů více než půl roku mimo hru.

Záložník Adam Karabec oslaví na začátku července dvaadvacáté narozeniny, ale v prvním týmu Sparty debutoval už v ročníku 2019/20, v němž absolvoval deset utkání a vstřelil premiérovou ligovou branku. V tom dalším už naskočil do 23 zápasů a zaznamenal tři góly. V sezoně 2021/22 odehrál 30 střetnutí, ve kterých dal dva góly a přidal dvě asistence. Když vsítil tu první do sítě Liberce, bylo to nedlouho poté, co dovršil plnoletosti. O tom, že v něm vězí velký talent, se vědělo už velmi brzy. V anketě o nejlepšího mladého fotbalistu roku se v roce 2019 umístil první mezi mladšími dorostenci, o rok později byl druhý mezi staršími a v roce 2021 tuto kategorii ovládl. Fotbalové (super)talenty. 11 hráčů, kteří od roku 2009 vyhráli anketu o nejlepšího českého dorostence Mládežnický reprezentant, který má na Letné podepsaný kontrakt do roku 2026, stál už v prosinci 2020 podle portálu TransferMarkt rovný milion eur a od té doby jeho cena poskočila výrazně nahoru a nyní činí pět milionů eur, tedy přes 120 milionů korun. Už nějaký čas je v hledáčku mnoha bohatých evropských klubů. Na začátku loňských prázdnin bylo rozhodnuto, že zamíří do zahraničí, ale z Letné ho pustili pouze na roční hostování do Německa, kde měl pomoci Hamburku k postupu z druhé ligy do Bundesligy, což se podařilo. Během sezony nastupoval pravidelně, odehrál 31 utkání, dal tři góly a zaznamenal čtyři asistence. Německý klub má opci na přednostní odkup, jenže cena za českého reprezentanta je pro klub údajně příliš vysoká. V tuto chvíli to vypadá, že však v severoněmeckém městě mohl v příštím ročníku opět hostovat.

Spartu během předloňského léta opustilo několik hráčů, kteří se nevešli do kádru, Matěj Ryneš však nejenže na Letné zůstal, ale zařadil se k nejvytíženějším hráčům týmu v ligové soutěži. Aktuálně čtyřiadvacetiletý záložník naskakoval v barvách Sparty na hřiště pravidelně pod trenérem Priskem, stejně tak tomu i po jeho odchodu a nejspíš to bude stejné i po návratu dánského kouče z Feyenoordu na Letnou. Když tečou nervy. 14 zápasů v české nejvyšší soutěži, ve kterých sudí rozdali nejvíc karet V pražském klubu jsou si dobře vědomi potenciálu talentovaného fotbalisty, takže prodloužení smlouvy do konce sezony 2026/27 bylo jen logickým krokem. V 22 ligových zápasech minulé sezony si zapsal Ryneš na konto gól a čtyři asistence, jednou se radoval z ocenění pro nejlepšího hráče střetnutí.

Ve Spartě dlouho věřili, že se na Letnou vrátí Matěj Kovář, který v Praze v ročníku 2022/23 hostoval z Manchesteru United. Jeho příchod se ale nepodařilo zrealizovat, a tak si Pražané vyjednali hostování Petera Vindahla z nizozemského Alkmaaru. Jak by jim to spolu šlo? Takto by vypadala jedenáctka z nejdražších cizinců v české Chance lize Ligovou premiéru na českých pažitech si odbyl na začátku srpna 2023 v souboji s Pardubicemi. V tuzemské nejvyšší soutěži ukázal velký talent a potenciál. Spartě významně pomohl svými výkony k obhajobě mistrovského titulu. V Praze (zřejmě) zůstane i v příštích letech. Letenský klub se totiž dohodl s Alkmaarem na jeho transferu, který byl oficiálně realizován hned první den loňského přestupového termínu. Sparta za jeho podpis zaplatila kolem 37 milionů korun. V minulé sezoně odchytal Vindahl všech 35 ligových utkání. Osmkrát udržel čisté konto a předvedl 83 úspěšných zákroků. Inkasoval 44 branek a třikrát získal ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. Pravidelně chytal i v duelech Ligy mistrů.

Útočník Jan Kuchta patřil až do února roku 2020 Slavii, ale Liberec, kde byl na hostování, na něho uplatnil opci a on přestoupil na sever Čech. V barvách Slovanu nasázel šest branek a reakce Slavie na sebe nenechala dlouho čekat - o pár měsíců později byl zase hráčem Slavie, která ho koupila zpět. V Edenu se zařadil mezi nepostradatelné hráče týmu a v lednu 2022 přestoupil do Ruska. Moskevský Lokomotiv za něj vyplatil přes 122 milionů korun. Angažmá v ruském klubu, kde měl podepsaný kontrakt do roku 2026, však kvůli válce na Ukrajině přerušil a vrátil se do české nejvyšší soutěže. Nikoli do Slavie, odkud do Ruska odcházel, a s níž vybojoval v sezoně 2020/21 mistrovský titul a stal se nejlepším ligovým střelcem, ale do Sparty, kde byl nejprve na dvouletém hostování, které se předloni v létě změnilo v přestup. Funkcionář Tomáš Rosický. 5 nejdražších hráčů, kteří přišli do Sparty v jeho éře sportovního ředitele Smlouvu na Letné podepsal do roku 2026, ale už po roce dal Praze vale a vydal se na sever Evropy. Dánský Midtjylland za jeho podpis zaplatil necelé tři miliony eur. Dlouho tam ale nepobyl a v polovině ledna se na Letnou vrátil na hostování do konce sezony. V pražském klubu bude hrát i v příštím ročníku, protože kluby se domluvily na jeho přestupu přibližně 50 milionů korun. Jeho aktuální bilance ve sparťanském dresu zahrnuje 110 odehraných utkání, 45 nastřílených branek a 21 asistencí. Celkem dal v nejvyšší soutěži už 75 gólů.

Albánský reprezentant Qazim Laci přišel na Letnou předloni v lednu jako volný hráč z Ajaccia a rozjížděl se pomalu, postupem času ale začal ukazovat své kvality naplno. V uplynulých dvou sezonách hrál pravidelně v základní sestavě a byla radost se na něj dívat. Devětadvacetiletý středopolař má na kontě čtyři branky a devět nahrávek v 75 ligových zápasech. Šestkrát získal ocenění pro nelepšího hráče utkání.

O kosovského reprezentačního útočníka Albiona Rrahmaniho stála loni v létě Slavia, a i když nakonec do Prahy skutečně přišel, místo do Edenu zamířil na Letnou. Sparta za něj zaplatila přibližně 125 milionů korun, čímž se stal jedním z nejdražších ligových fotbalistů historie. Čekalo se od něj ale o trochu víc. V nejvyšší soutěži naskočil během premiérové sezony do 23 zápasů, ve kterých dal pět branek a na další dvě nahrával. Od poloviny prosince byl se svalovým zraněním na marodce, na jaře už ale opět nastupoval na hřiště, ovšem častěji jako náhradník.

Sedmadvacetiletý srbský forvard Veljko Birmančevič přišel předloni v létě na Letnou za přibližně 25 milionů korun na hostování do konce sezony z francouzského Toulouse. Je to dynamický fotbalista, který může hrát na křídle, ale i na hrotu útoku nebo jako ofenzivní záložník. Má kvalitní dribling, umí obejít protihráče, využívá náběhy za obranu. 8 nejdražších nákupů ve sparťanské historii. Zlomí v létě někdo Rrahmaniho rekord? Ve Spartě se rychle aklimatizoval a zařadil se k oporám sestavy. Ve 32 ligových zápasech předminulé sezony nastřílel 16 gólů a na 11 dalších nahrál. Není divu, že Letenští využili opce a hráče si loni v létě pojistili. V souhrnu za hostování a přestup za něj do Francie poslali asi 82 milionů korun. Podle portálu TransferMarkt to byl dobrý obchod, protože Birmančevičova tržní hodnota je nyní podstatně vyšší. V uplynulém ročníku odehrál 22 ligových utkání, dal čtyři branky a na dvě další nahrál, v jarní části sezony se ale dostává na hřiště převážně jako střídající hráč a nahlas se mluví o jeho možném odchodu z Letné.

Sparta během ledna 2023 přivedla na Letnou čtyři cizince. Tím nejdražším byl finský reprezentační záložník Kaan Kairinen, který si získal místo v základní sestavě a skvělými výkony pomohl ke dvěma mistrovským titulům. Účet za posily. 5 nejdražších hráčů, které přivedl do Sparty během prvního angažmá kouč Priske. Přijdou další? Aktuálně šestadvacetiletý středopolař si do statistik připsal v české nejvyšší soutěži už přes 71 startů, dal tři góly a zaznamenal 13 nahrávek. Byl prvním hráčem Sparty, který na podzim vstřelil branku v Lize mistrů po 19 let dlouhé absenci týmu v milionářské soutěži. Podle portálu TransferMarkt za něho Pražané zaplatili norskému Lilleströmu asi 36 milionů korun. Dnes je jeho cena čtyřnásobně vyšší. Na Letné má podepsaný kontrakt do roku 2028.

Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín měl v roce 2021 vyřešit problémy na levé straně sparťanské sestavy, přišel na Letnou na hostování z Itálie a následně do pražského klubu v červenci 2022 přestoupil za přibližně 37 milionů korun. Stal se významnou postavou kádru a podílel se na zisku mistrovského titulu. Zatím odehrál za Spartu 150 utkání, ve kterých nastřílel 44 branek, na dalších 29 nahrával spoluhráčům.