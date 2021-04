Rychlejší střelci než Baroš či Schick. Toto jsou 3 hráči, kteří měli nejlepší gólový start v reprezentaci

Bývalý záložník Dortmundu či Liverpoolu debutoval ještě v československé reprezentaci, s jejímž výběrem do 16 let vyhrál v roce 1990 mistrovství Evropy. V seniorském národním týmu se Patrik Berger uvedl parádně a v 11 zápasech měl na kontě už sedm branek. Poté se trefil i ve finále Eura v Anglii a zúčastnil se také evropského šampionátu v roce 2000.

Jan Koller – 8 zápasů a 7 gólů

Je to už více než 20 let, co Jan Koller debutoval v reprezentaci. Tehdy nastoupil do přátelského utkání na půdě Belgie a premiéru ozdobil prvním gólem. Nakonec jich v národním týmu dal 55 a je nejlepším střelcem v historii českého nároďáku. Sedm z nich dal už v prvních osmi zápasech.

Foto: Profimedia.cz