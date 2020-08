Když zářil talent. Připomeňte si 5 nejvýraznějších úspěchů v kariéře Jiřího Hudlera

Před několika lety prohlásil kouč Calgary Flames o Jiřím Hudlerovi, že je jedním z nejchytřejších hráčů, které poznal. Český forvard měl zřejmě na víc a jeho kariéra mohla vypadat o dost úspěšněji. Přesto, když se podívá do minulosti, najde tam řadu vydařených období. Čeho „velkého“ v kariéře dosáhl? Na to najdete odpověď v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Titul se Vsetínem Jiří Hudler byl už odmala považován za obrovský talent, což dokazoval ve všech věkových kategoriích. V extralize debutoval v sezoně 1999/00, v dresu Vsetína, zasáhl do dvou zápasů a zaznamenal jednu asistenci. 7 českých hokejistů, kteří si v mládí vysloužili přezdívku „Nový Jágr“ V následujícím ročníku odehrál za tým z Lapače 22 zápasů a, i když byl poslán na hostování do Havířova, stal se členem posledního vsetínského mistrovského kádru v historii. Foto: Profimedia.cz

Postup Liberce do extraligy Tak schválně, vybavujete si, že Jiří Hudler působil v Liberci? Fanoušci Bílých Tygrů určitě ano. Ačkoliv se v sezoně 2001/02 stal nejproduktivnějším hráčem Vsetína, s Valachy do play-off nepostoupil, a tak se vydal pomoct Liberci. Zasáhl do 13 zápasů, ve kterých posbíral šestnáct bodů a postaral se o liberecký postup do extraligy. Svým způsobem tak položil základy k pozdějšímu mistrovskému titulu. Foto: Profimedia.cz

Bronz na MS do 18 let Skvělé výkony v sezoně 2001/02 vynesly Hudlerovi nominaci na mistrovství světa hráčů do 18 i 20 let. Zatímco s juniory díru do světa neudělal, na šampionátu osmnáctek řádil. Dal sedm branek, na stejný počet přihrál, vyhrál týmovou produktivitu a pomohl Čechům k bronzové medaili. Společně s Alexandrem Ovečkinem se ocitl v All-Star týmu turnaje. Foto: Profimedia.cz

Stanley Cup Hudler byl do NHL draftován v roce 2002, prošel v druhém kole coby 58. hráč v pořadí. Českého útočníka získal Detroit, který mu dal příležitost v sezoně 2003/04, v níž Hudler odehrál dvanáct zápasů. Více času ale strávil na farmě. Do prvního týmu Red Wings se natrvalo prosadil v sezoně 2006/07 a v následujícím ročníku dokonce oslavil Stanley Cup. V play-off hrál parádně, dal pět branek, na devět přihrál a vítězným gólem dokonce rozhodl čtvrté finále s Pittsburghem. 18 českých hokejistů, kteří v tomto tisíciletí získali Stanley Cup V další sezoně si vylepšil bodové maximum (57), s Detroitem byl opět ve finále, tentokrát ale slavil Pittsburgh. Následně na rok nečekaně zakotvil v ruském Dynamu Moskva. Foto: Profimedia.cz