Lemieux, Hemský a spol. Když byli mladí, získali Mike Bossy Trophy, pak se z nich staly osobnosti NHL

Nikdy sice nezískal Stanley Cup, ale vždycky byl připraven reprezentovat rodnou zem na mezinárodních akcích. Hrál na mistrovství světa juniorů, ze tří šampionátů dospělých má ve sbírce tři stříbrné medaile (1982, 1986, 1989) a dvakrát pomohl vyhrát Kanadský pohár (1987, 1991). V roce 2001 byl uveden do Hokejové síně slávy.

V roce 1990 opustil Winnipeg a zamířil do Buffala. V následujících pěti letech vyhrál třikrát klubové bodování, přičemž ani jednou neklesl pod 86 bodů. V sezoně 1994/95 ho limitovalo zranění a po ní odešel jako volný hráč do St. Louis Blues. Po následujícím ročníku však v pouhých 34 letech ukončil ze zdravotních důvodů sportovní kariéru.

Velmi rychle se projevil jeho výjimečný talent a na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let exceloval v juniorské soutěži QMJHL. V sezoně 1980/81 zaznamenal v celku Cornwall Royals v 72 zápasech 183 bodů za 81 gólů a 102 asistencí. Tým tehdy přivedl k vítězství v lize a posbíral řadu individuálních ocenění.

Kanadský centr Dale Hawerchuk byl vůbec prvním držitelem Mike Bossy Trophy v juniorské soutěži QMJHL. Následně se stal jedničkou draftu v roce 1981, kdy si ho vybral Winnipeg. Už od svých raných let v NHL byl srovnáván s Waynem Gretzkym. Brusle dostal od rodičů už ve dvou letech a první zápasy hrál jen o dva roky později.

V sezoně 1987/88 nastřádal v základní části soutěže 92 bodů (47+45) a po desetiletém období, kdy se na čele kanadského bodování klubu střídala jen jména Bossy nebo Trottier, se stal nejproduktivnějším hráčem Islanders. To se mu podařilo i v následujících třech sezonách, přičemž v ročníku 1989/90 se dostal nad stobodovou hranici (105). V historické tabulce klubových střelců mu patří šestá příčka.

Ostrované si vybrali talentovaného mladíka jako třetího hráče v celkovém pořadí v draftu v roce 1983 poté, co získal Mike Bossy Trophy v QMJHL. Tehdy byla cena jedinkrát v historii udělena dvěma hráčům a dělil se o ni se Sylvainem Turgeonem.

Pat LaFontaine drží v NHL rekord mezi rodilými Američany s průměrem 1,17 bodu na zápas. Bohužel pro tohoto skvělého útočníka skončila kariéra už ve 33 letech po otřesu mozku. Během pouhých 865 zápasů v NHL vstřelil 468 branek a získal 1013 bodů. Nejvíc zářil v dresu New Yorku Islanders, za něž odehrál 533 zápasů a nasbíral 566 bodů (287+279). V roce 2003 byl uveden do Hokejové síně slávy.

Je držitelem mnoha rekordů, které jeho následovníci budou jen těžko překonávat. V 915 zápasech nastřílel 690 gólů a posbíral 1033 asistencí, třikrát dovedl Tučňáky ke Stanley Cupu, v roce 2002 se podílel na zisku olympijského zlata a pro individuální trofeje by si mohl nechat postavit muzeum. Mimo jiné získal šestkrát Art Ross Trophy a třikrát Hart Trophy.

Mario Lemieux byl hráčem, jehož jméno se stalo synonymem klubové věrnosti. Super Mario, jak se mu také přezdívalo, zvládl odehrát v Pittsburghu sedmnáct sezon. Mohlo jich být víc, ale jeho kariéru poznamenala zranění a vážná nemoc. Nebýt toho, mohl směle útočit na nepřekonatelné rekordy Wayna Gretzkyho. I tak se nesmazatelně zapsal do dějin světového hokeje.

Hned v premiérové sezoně se stal urostlý Kanaďan ozdobou nejslavnější ligy světa. Do statistik si zapsal rovných sto bodů (43+57) a získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka.

Že se do NHL řítí něco mimořádného, bylo jasné, když Mario Lemieux v juniorské soutěži QMJHL v sezoně 1983/84 nasbíral v 70 zápasech neuvěřitelných 282 bodů (133+149) a získal Mike Bossy Trophy. Pro Pittsburgh byla první volba v draftu jackpotem v loterii.

Pierre Turgeon válel v 80. letech minulého století za Buffalo Sabres, později oblékal dresy New Yorku Islanders, Montrealu Canadiens, St. Louis Blues, Dallasu Stars a Colorada Avalanche. Prakticky všude, kde působil, se stal kultovním hráčem, na něhož fanoušci dodnes s láskou vzpomínají.

Hned v prvním ročníku v dresu Predators se poprvé v kariéře dostal přes hranici 60 bodů a o rok později zažil vůbec nejlepší sezonu, když zaznamenal 72 bodů (29+43). Po pěti povedených letech v Nashvillu se s NHL rozloučil a zamířil do Evropy, kde po sezoně 2011/12 ve švýcarském Bernu odešel do profesionálního důchodu. V NHL za sebou zanechal slušnou bilanci – 822 odehraných utkání a 523 bodů (214+309) v základní části soutěže. V play-off nasbíral v 51 duelech 34 bodů (17+17).

Dumontova výkonnost rostla s věkem a zkušenostmi. Během angažmá v Buffalu, kde strávil pět sezon, se poprvé v kariéře dostal nad padesátibodovou hranici, ale nejlepší léta měl stále ještě před sebou. Štěstím pro něho byl přestup do Nashvillu v roce 2006, kde se okamžitě stal jednou z klíčových postav týmu.

Ještě další sezonu po draftu však strávil v juniorské lize a opět v ní exceloval. I když odehrál o čtyři zápasy méně než v předchozím ročníku, vylepšil si konto produktivity o tři body, když nastřílel 44 gólů a na 64 jich nahrál. Je s podivem, že mu Ostrované nikdy nedali šanci v NHL, ale pustili ho do Chicaga, za něž odehrál ve slavné soutěži první dvě sezony. Na čísla z juniorské soutěže nenavázal, ale rozhodně nezklamal.

O tom, že bude kanadský útočník Jean-Pierre Dumont v draftu v roce 1996 hodně vysoko, se vědělo dopředu. V sezoně 1995/96. která mu předcházela, totiž v juniorské soutěži QMJHL zaznamenal v 66 zápasech 105 bodů (48+57) a v play-off pak nasbíral ve 13 duelech rovných 20 bodů (12+8). Předpoklady se potvrdily a hned jako třetího si ho pojistili manažeři New Yorku Islanders.

1998: Vincent Lecavalier (Kanada)

Vincent Lecavalier je nejvíce spjat s Tampou Bay. Klub si ho vybral v roce 1998 jako jedničku draftu poté, co v juniorské soutěži QMJHL získal Mike Bossy Trophy. Talentovaný útočník působil na Floridě až do konce zkrácené sezony 2012/13. Byl kapitánem, největší hvězdou a kultovním hráčem. V NHL odehrál 1212 zápasů a více než tisícovku zvládl v dresu Lightning.

Ve floridském klubu si ho natolik cenili, že mu v létě roku 2008 předložili dlouhodobý a vysoce lukrativní kontrakt, jenže o pět let později se tamním manažerům zdálo, že bere příliš mnoho peněz a není už perspektivní, a tak ho z kontraktu vyplatili. Tehdy třiatřicetiletý Lecavalier se stal neomezeným volným hráčem a podepsal pětiletou smlouvu na 22,5 milionu dolarů s Philadelphií. Flyers však neudělali dobrý obchod, protože hráč nedokázal během necelých tří let navázat na výkony z Tampy Bay a následně byl vyměněn do Los Angeles, kde jeho kariéra dospěla ke konci.

