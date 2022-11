Legionáři na rozcestí. 5 (bývalých) reprezentantů, jejichž budoucnost je nejistá

Tomáš Vaclík

Loni v létě zamířil do Olympiakosu a stal se jasnou jedničkou řeckého velkoklubu. Odchytal velmi dobrou sezonu, dařilo se i týmu, jenže v úvodu letošní sezony se Olympiakos trápil. Klub měnil trenéry a pak se zranil i Tomáš Vaclík, za něhož řecký celek přivedl náhradu. Český reprezentační gólman se momentálně léčí doma v České republice, je však otázkou, co se s ním bude dít, až bude fit. Smlouvu má totiž jen do konce sezony, v březnu mu navíc bude už 34 let.

Foto: Profimedia.cz