Legionáři na Dálném východě. 5 Čechů, kteří letos hájili barvy Amuru Chabarovsk

Před sezonou 2018/19 se s ním počítalo jako s brněnskou jedničkou, jenže za Kometu odchytal jen osm zápasů a zamířil do Ruska. Marek Langhamer, jenž má na kontě i dva starty v NHL za Arizonu, posílil Chabarovsk, kde nyní odchytal už třetí sezonu. V té současné zvládl zatím největší porci zápasů. Nastoupil do 27 utkání a opět podával velmi kvalitní výkony, podprůměrný celek však s parťákem Jevgenijem Alikinem do vyřazovacích bojů nepřivedli.

Bývalý bek Caroliny a účastník Světového poháru v roce 2016 ukončil před pěti lety zámořskou misi a odešel do Kazaně, odkud po roce zamířil do Chabarovsku. V dresu Amuru třicetiletý Michal Jordán, jenž startoval na čtyřech světových šampionátech, patřil ve čtyřech posledních sezonách ke klíčovým postavám zadních řad.

Dominik Mašín

Nováčkem v barvách Amuru se stal v aktuálním ročníku KHL pětadvacetiletý bek Dominik Mašín. Do nejprestižnější evropské soutěže zamířil poté, co se čtyři sezony marně snažil ve farmářském celku Tampy Bay snažil dokázat, že má předpoklady na NHL. V elitní zámořské lize však nedostal jedinou šanci a loni v létě zřejmě pochopil, že se jí ani nedočká. Odchovanec pražské Slavie podepsal roční kontrakt v Chabarovsku a během aktuálního ročníku naskočil do 32 zápasů, v nichž posbíral do statistik 11 bodů (2+9).

