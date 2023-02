Legionáři na Dálném východě. 3 Češi, kteří si v aktuální sezoně zahráli v nejvzdálenějších klubech KHL

Chabarovsk leží vzdušnou čarou více než šest tisíc kilometrů od Moskvy a Vladivostok skoro šest a půl tisíce kilometrů, obě města najdeme kousek od východních čínských hranic. Barvy těchto klubů hájí v aktuální sezoně obléklo trio českých hokejistů. Jak se jim vede (či vedlo), to se dozvíte v následujících kapitolách.

Zahrál si Čerepovci, působil ve finském Kärpätu a v KooKoo a před sezonou 2021/22 se upsal Vladivostoku, kde působí i v současném ročníku. Už druhým rokem je kapitánem a nepostradatelným pilířem mužstva. V 61 zápasech posbíral 38 bodů za 12 gólů a 26 nahrávek. Na východě Asie má podepsanou smlouvu do konce tohoto ročníku.

Jeho příběh se tak trochu podobal pohádce. Ještě v sezoně 2014/15 hrál druhou ligu za Chomutov a Kadaň, poté zamířil do Znojma a po dvou letech už startoval na světovém šampionátu v Paříži. Jeho výkony neunikly pozorovatelům z NHL a Libor Šulák podepsal smlouvu s Detroitem. Zasáhl však jen do šesti zápasů v dresu Red Wings a před ročníkem 2019/20 se vrátil na starý kontinent.

Třetí sezonu v KHL kroutí útočník Rudolf Červený a každou z nich působil v jiné zemi a jiném klubu. Nejprve si soutěž vyzkoušel v ročníku 2018/19, kdy hrál ve Slovanu Bratislava, další dva roky pak strávil na extraligových kluzištích a ve Finsku, aby se v roce 2021 vrátil do KHL v dresu Dinama Riga. Před aktuální sezonou se upsal na rok Vladivostoku. Dosud v dresu Admiralu odehrál 53 utkání, v nichž zaznamenal deset branek a pět nahrávek.

Michal Jordán (Amur Chabarovsk)

Zlínský rodák a odchovanec Michal Jordán byl dlouhá léta inventářem KHL. V soutěži bez přestávky působil od ročníku 2016/17 poté, co ukončil zámořské angažmá. V NHL, kde se zkoušel prosadit v Carolině, toho moc neodehrál, ale v na ruských kluzištích se z něho stala persona soutěže.

Premiérovou sezonu odehrál v Kazani, od sezony 2017/18 zakotvil na Dálném východě a byl věrný Chabarovsku. V současném ročníku dokonce nosil na dresu kapitánské céčko, ale z rodinných důvodů se loni v prosinci rozhodl, že za ruským angažmá udělá tečku a vrátí se do Evropy. Upsal se do konce sezony švýcarskému Rapperswillu. KHL opouštěl s bilancí 289 odehraných utkání a ziskem 89 bodů (27+62). V aktuálním ročníku zvládl v dresu Amuru naskočit do 22 střetnutí a posbíral v nich 11 bodů (2+9).

