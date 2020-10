Legendy, vůdci a pracanti. Toto je 16 nejlepších hráčů, kteří oblékali dres Liverpoolu v 21. století

Hamann pomohl Liverpoolu ke dvěma výhrám v FA Cupu, dvakrát se s klubem radoval z vítězství v Ligovém poháru, zvedl nad hlavu trofej pro šampiona Poháru UEFA a v roce 2005 přispěl k nezapomenutelnému triumfu v Lize mistrů. Nastoupil tehdy do finále po poločase za zraněného Finnana a stal se motorem, který rozpumpoval za stavu 0:3 protiofenzívu Liverpoolu. A to nebyl úplně fit. Ve druhé půli si zlomil prst na noze s nímž dohrál zbytek utkání i prodloužení. A v penaltovém rozstřelu dokázal i s tímto handicapem proměnit první pokus Reds.

Na anglickou soutěž se adaptoval překvapivě rychle. Nedostatek centimetrů vyvážil rychlostí, fotbalovou chytrostí, přesnou přihrávkou, pohotovou střelou a nesmírnou technickou dovedností. Byla radost se dívat, jak dokáže obejít soupeře a co všechno si s míčem na noze dovolí. Není divu, že byl na radaru nejslavnějších a nejbohatších velkoklubů. V lednu roku 2018 nakonec přestoupil za 145 milionů eur do Barcelony, čímž se z něho stal nejdražší záložník v historii.

Brazilský forvard Philippe Coutinho přišel v lednu roku 2013 za 8,5 milionu liber z Interu Milán do Liverpoolu a brzy se ukázalo, že to byl pro klub hodně povedený obchod. Otázky, zda se subtilní hráč vyrovná s fyzicky náročnou hrou v Premier League, Coutinho záhy smetl ze stolu jako nesmyslné.

Argentinec Javier Mascherano odešel v lednu roku 2007 z West Hamu do Liverpoolu za pět a půl milionu liber. Když v roce 2010 mířil do Barcelony, katalánský velkoklub za něho poslal na Anfield Road skoro pětkrát tolik – konkrétně 24 milionů liber. To už dost jasně hovoří o jeho přínosu pro klub.

11. Alisson Becker

Předloni v létě udělal Liverpool z Brazilce Alissona na pár dnů (než ho překonal přestup Kepy do Chelsea) nejdražšího brankáře všech dob, když za něho poslal do italského AS Řím 65 milionů liber. Stalo se tak jen nedlouho poté, co mu kanonýři Reds nasázeli v semifinále Ligy mistrů sedm branek a navzdory faktu, že ve sportovním životopisu měl zatím jen jedinou vydařenou sezonu v evropském velkoklubu. Jenže jak to tak vypadá, byly to báječně vynaložené peníze.

Až do roku 2016 působil Alisson v rodné zemi, kde hájil branku klubu Internacional. Poté, co přišel před čtyřmi lety do Itálie, musel trpělivě čekat na svou šanci jako rezerva za polským brankářem Wojciechem Szczesnym, a postupně přesvědčovat trenéry o svých kvalitách.

Pravidelně začal chytat až v ročníku 2017/18 a stal se jedním z pilířů římského týmu při jeho senzačním tažení do semifinále Ligy mistrů. Nyní už třetí sezonu potvrzuje své kvality v nejsledovanější ligové soutěži světa. Loni vyhrál s Liverpoolem Ligu mistrů a letos dokráčels týmem za mistrovským titulem v Premier League.

Foto: Profimedia.cz