Legendy a velikáni. 8 fotbalistů Realu Madrid, kteří dosud získali Zlatý míč

Nejúspěšnější roky strávil v Realu Madrid, v němž vykonával až do své smrti (2014) funkci čestného předsedy. Coby hráč získal s Bílým baletem osm ligových trofejí a pětkrát s ním vyhrál Pohár mistrů evropských zemí. Zlatý míč ukořistil dvakrát, podruhé se ho dočkal v roce 1959, kdy se stal popáté nejlepším střelcem španělské soutěže.

Ve dvaceti letech debutoval ve francouzské reprezentaci, v roce 1956 přestoupil do Madridu a po dvou letech byl vyhlášen nejlepším hráčem planety. Ve stejném roce vyhrál s Realem Pohár mistrů evropských zemí a dovezl si bronzovou medaili z mistrovství světa, které se konalo ve Švédsku.

Luís Figo (2000)

Přestup z Barcelony do Realu Madrid? To se neodpouští. Tím spíš, když patříte mezi nejlepší hráče planety. O to více Luíse Figa nenáviděli příznivci katalánského klubu, když v roce 2000 posílil odvěkého rivala, který za něj zaplatil asi 2,2 miliardy korun a učinil z něho v tu chvíli nejdražšího hráče planety.

Jeho přestupem odstartoval megaprojekt s názvem „Galacticos“ a na portugalského záložníka byly kladeny vysoké nároky. On je splnil, přidal do sbírky další dva španělské tituly, s Realem vyhrál Ligu mistrů a taky se stal držitelem Zlatého míče.

Foto: Profimedia.cz