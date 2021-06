Legendy! 10 nejlepších hráčů, které přivedl Alex Ferguson na Old Trafford

Za více než čtvrtstoletí podepsal Alex Ferguson pro klub z Old Trafford smlouvy se stovkami fotbalistů, z nichž mnozí se stali jasně zářícími hvězdami. Tvrdilo se o něm, že má (téměř) neomylný čich na talenty. Pokusili jsme se vybrat desítku těch nejlepších z nejlepších, které přivedl z jiných klubů. Najdete je v následujících kapitolách. Že vám tam někdo chybí, nebo tam nepatří? Napište svůj názor do diskuse pod článkem.

10. Ruud van Nistelrooy Když kupoval v roce 2001 Alex Ferguson do klubu z PSV Eindhoven za 18,5 milionu liber holandského ostrostřelce, bral na sebe obrovské riziko, protože Van Nistelrooy se vzpamatovával z vážného zranění kolena. Sir Alex to ale riskl a čas ukázal, že dobře udělal. Během pěti sezon nasázel „Létající Holanďan“ v dresu Rudých ďáblů 150 branek a měl úctyhodný průměr 0,68 gólu na zápas. Foto: Profimedia.cz

9. Edwin van der Sar Od chvíle, kdy Manchester United opustil Peter Schmeichel, se v týmu vystřídalo jedenáct gólmanů. V roce 2005 však přišel za dva miliony liber z Fulhamu Van der Sar a rezervoval si místo mezi tyčemi jen pro sebe. Čech, Plánička a 12 dalších nejlepších gólmanů fotbalové historie Po šesti sezonách na Old Trafford se v roce 2011 loučil holandský brankář jako klubová legenda. S Rudými ďábly vyhrál čtyřikrát anglický titul a jednou Ligu mistrů. Foto: Profimedia.cz

8. Michael Carrick Čtrnáct milionů liber vytáhl Alex Ferguson v roce 2006 z klubové kasy, aby si zajistil podpis středního záložníka Michaela Carricka. Peníze putovaly do Tottenhamu a kouč Rudých ďáblů tohoto obchodu nemusel nikdy želet. 12 slavných fotbalistů, jejichž kdysi zářivá kariéra už padá strmě dolů Carrick přišel do týmu, aby zacelil díru po Roy Keanovi a okamžitě do mužstva skvěle zapadl. Pětkrát se radoval ze zisku anglického titulu, vyhrál FA Cup a jednou také zvedl nad hlavu pohár pro vítěze Ligy mistrů. I v době největší slávy byl možná jedním z nejlepších (a nejméně doceněných) středopolařů v Premier League. Foto: Profimedia.cz

7. Robin van Persie Když hrával ještě na Emirates Stadium, snesli by fanoušci Arsenalu k nohám holandského ostrostřelce modré z nebe, ale po jeho odchodu do Manchesteru United by mu nejraději naplivali do tváře. Robinovi van Persiemu to bylo ale asi fuk. Zrádci! 17 fotbalistů, jejichž přestupy z nich udělaly nenáviděné hráče Během premiérové sezony na Old Trafford pomohl vybojovat titul, po kterém tak dlouho marně toužil v předchozím působišti a ještě zvládl obhájit pozici nejlepšího kanonýra Premier League. Následující sezona se mu ale vůbec nepovedla. Nepadl si do oka s Fergusonovým nástupcem Davidem Moyesem a kvůli zranění zmeškal spoustu zápasů. Ani v té další pod vedením krajana Louise van Gaala už nedal zavzpomínat na své nejlepší časy a tak se tiše vytratil do tureckého Fenerbahce Istanbul. Foto: Profimedia.cz

6. Olle Gunnar Solskjaer V roce 1996 přivedl Alex Ferguson z norského Mölde na Old Trafford útočníka s vizáží neviňátka, ale s vražedným střeleckým instinktem. Přišel na pakatel, dá-li se tak označit částka půldruhého milionu liber. 11 rekordů Premier League, které už možná nikdy nikdo nepřekoná Během jedenácti sezon v United nastřílel 126 branek a byly to většinou mimořádně důležité góly. Olle Gunnar Solskjaer býval Fergusonovým trumfem i žolíkem v jednom. Často začínal důležité zápasy na lavičce, ale po příchodu na hřiště byl k nezastavení. S Manchesterem vyhrál šest domácích titulů a jednou se radoval z vítězství v Lize mistrů. Momentálně je dalším z Fergusonových nástupců na postu trenéra týmu. Foto: Profimedia.cz

5. Wayne Rooney V roce 2004 přivedl Alex Ferguson do klubu devatenáctiletého mladíčka Wayna Rooneyho z Evertonu. Někteří experti kroutili hlavami nad cenou, kterou byl skotský kouč ochoten zaplatit. Rooney přišel na 25 milionů liber, což byly na tehdejší dobu a jeho věk astronomické peníze. Dnes je jasné, že se investice vyplatila, protože z Rooneyho vyrostla legenda klubu a nejlepší střelec v jeho historii. Foto: Profimedia.cz

4. Peter Schmeichel Při vší úctě k tomu, co dokázal český gólman Petr Čech a další skvělí brankáři, kteří chytali nebo chytají v Premier League, na legendárního Dána (asi) nikdo nemá. Během osmi sezon v Manchesteru United pomohl vybojovat pětkrát ligový titul, třikrát FA Cup, vyhrál Ligu mistrů i Superpohár UEFA. Tým snů anglické Premier League. Vládnou v něm hráči Manchesteru United Čtyřikrát získal ocenění pro nejlepšího evropského a dvakrát pro světového brankáře roku. A to ho Alex Ferguson přivedl na Old Trafford z dánského Brondby Kodaň za pouhých 550 tisíc liber… Foto: Profimedia.cz

3. Roy Keane Irský klenot Roy Keane prožil svá nejlepší fotbalová léta v Manchesteru United, kde odkroutil dvanáct sezon. Během nich vyhrál sedmkrát ligový titul, čtyřikrát FA Cup a zvedl nad hlavu také pohár pro vítěze Ligy mistrů. GLOSA: Nová doba. Fotbalisté zastiňují kluby, za které hrají Občas se o něm mluvilo jako o nevyrovnaném hráči, ale svou nezměrnou bojovností i ve chvílích, kdy se týmu nedařilo, dokázal ostatní hráče strhnout k neuvěřitelným výkonům. Uměl se maximálně obětovat pro mužstvo a byl jeho srdcem i duší. Foto: Profimedia.cz

2. Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo byl vedle Rooneyho dalším hráčem, který přišel na Old Trafford velmi mladý. V roce 2003 mu bylo teprve osmnáct let a Alex Ferguson za něho poslal do Sportingu Lisabon něco víc než 12 milionů liber. HYPOTETICKY: Mohli by hrát Messi s Ronaldem v jednom týmu? V klubu strávil šest sezon, odehrál skoro tři sta zápasů a nasázel soupeřům 108 gólů. Radoval se ze tří titulů mistra ligy i z vítězství v Lize mistrů. Během působení v United posbíral 33 individuálních ocenění. Foto: Profimedia.cz