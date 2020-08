Legendární útočník ještě nekončí. Milan Baroš se stal novou posilou Vigantic

Poslední zápas Baroš odehrál na začátku července, kdy byl na hřišti 18 minut v duelu s Plzní. Proti Viktorce si vypracoval i jednu velkou šanci, gólově se ale nakonec neloučil. „Hlava by chtěla, ale tělo už řeklo stop. Ty zdravotní problémy se táhnou se mnou už dlouho a tělo nefunguje tak, jak jsem byl v kariéře zvyklý a jak bych to potřeboval. Hlavně achilovky mě bolí tak, že už nemůžu hrát ani trénovat,“ vysvětloval Baroš svůj konec kariéry.

Vítěz Ligy mistrů a nejlepší střelec z evropského šampionátu z roku 2004 se ale do úplného sportovního důchodu ještě nechystá. Míří totiž do Vigantic. „Ve Viganticích jsem říkal, že to je možnost, ale odvíjet se to bude od mého zdravotního stavu. Už se tam nehraje okres, ale I.A třída, takže žádná sranda. Ale slíbil jsem jim, že když to půjde, nějaký zápas si tam zahraju,“ říkal druhý nejlepší střelec české reprezentace minulý měsíc.

Barošova slova teď potvrdily i samotné Vigantice, které 14. srpna čeká domácí zápas proti Juřince. „Ano, je to potvrzené, už je hráčem Vigantic. Je možné, že nastoupí, ale uvidíme,“ potvrdili portálu SportRevue.cz přímo z Vigantic.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia