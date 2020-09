Legendární skvosty. Toto je 5 nejlepších sportovních videoher z 90. let

Někdy člověk žasne nad tím, co všechno herní vývojáři vypustí do světa. Rychlost uvedení na trh je občas důležitější než dobrý nápad a vychytání chyb, takže se tu tam dostane k hráčům extrémně nepovedený titul. Ale platí to i opačně. Občas se totiž podaří stvořit naprostý skvost, který se stane herní legendou, na niž se vzpomíná i dlouhá léta poté, co vyklidila pole svým mladším následovníkům.

Třeba v 90. letech minulého století, v době bouřlivého rozvoje videoher, bychom našli dost kousků, které by si klidně zasloužily nálepku „nejlepší“. Pětici těch skutečně nejpovedenějších najdete v následujících kapitolách.