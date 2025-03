Last minute trejdy. 4 čeští hokejisté, kteří v NHL změnili na poslední chvíli dres

Vítek Vaněček (San Jose – Florida)

Devětadvacetiletý Vítek Vaněček před sezonou přišel do San Jose. Tedy do týmu, který je mimo play-off. Rázem je ale v organizaci, která loni celou NHL vyhrála. Český gólman, jenž prošel Washingtonem, New Jersey a Sharks zamířil na Floridu. Počítá se s ním do role dvojky, hned ve své premiéře však zářil a vychytal čisté konto.