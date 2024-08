Laso zpoza Atlantiku. 3 fotbalisté z české ligy, které lákali do MLS

Jednadvacetiletý útočník dal v minulé sezoně deset branek za Teplice, odkud se v létě vrátil z hostování zpátky do Slavie. V Edenu si vybojoval místenku v kádru a ve svém letošním premiérovém ligovém startu proti Českým Budějovicím dal i gól. V minulém kole na liberecké půdě se ovšem do základu nevešel. V zámoří se o něj měl zajímat Red Bull New York, který údajně nabízel přes 80 milionů korun. Slavia však chtěla víc.

Pokračování 4 / 5

Václav Jurečka (Slavia)

Zůstane ve Slavii? Odejde? To zatím nikdo neví. Václav Jurečka se dvakrát v řadě stal nejlepším střelcem ligy, ovšem nevešel se do nominace na EURO a letos nezasáhl ani do jednoho z dosavadních tří ligových utkání. Klidně se tak může stát, že třicetiletý útočník z Edenu odejde. Ale kam to bude? Už před rokem se o něj zajímal zámořský celek New York City.

Foto: Profimedia.cz