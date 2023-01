Lapají puky i nahrávají na góly. 7 brankářů, kteří v aktuální sezoně extraligy zaznamenali aspoň jednu asistenci

V dosavadním průběhu extraligové sezony se do statistik kanadského bodování zapsalo sedm brankářů, kteří asistovali u gólu svého týmu. Dva muži s maskou to dokonce zvládli více než jednou. Celou sedmičku bodujících gólmanů najdete v následujících kapitolách.

Marek Mazanec (Oceláři Třinec) – 1 asistence

V roce 2013 vychytal extraligový titul Plzni a poté odešel do zámoří. Marek Mazanec působil v Nashvillu, za který si hned v premiérové sezoně připsal 25 startů. Jenže v dalších letech už zasáhl jen do šesti zápasů, neprosadil se ani v New Yorku Rangers či Vancouveru, a tak se v v roce 2019 vrátil domů. Ne však na západ Čech, ale do Hradce Králové, kde pobyl dvě sezony. Předloni v létě se upsal na dva roky Třinci a pomohl Ocelářům k obhajobě mistrovského titulu.

All-Star tým první poloviny extraligy. Hráči z Třince, Pardubic i opomíjený Lakatoš

V aktuální sezoně je mezi tyčemi nezpochybnitelnou jedničkou. Odchytal 26 utkání, v nichž třikrát udržel čisté konto a úspěšnost zákroků vytáhl nad 93 procent. Kromě toho se také přímo podílel na brance v prosincovém utkání na ledě Vítkovic, které Třinec vyhrál i díky jeho ofenzivnímu příspěvku 2:1. Jednatřicetiletý brankář měl ve statistikách body za nahrávky i v minulých ročnících. V extralize v tomto ohledu nevyšel naprázdno v žádné sezoně od roku 2011. Jednu nahrávku zaznamenal i během působení v NHL.

Foto: Profimedia.cz